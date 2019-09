Ők mennek neki a Fidesznek vidéken

Az októberi önkormányzati választásra először valósul meg a nagy és teljes ellenzéki összefogás, amiről lassan tíz éve vitatkozik az ország nem fideszes része.

Az összes budapesti kerületben, és szinte az összes vidéki nagyvárosban (Debrecen és Békéscsaba kivételével) megegyeztek az ellenzéki pártok, hogy közös polgármester-jelöltet indítanak. Ezek az összefogások általában kiterjednek a városi képviselő-testületek egyéni jelöltjeire is.

Az ország legnagyobb részén egy az egy ellen versengenek az fideszes és ellenzéki pártok által jelölt polgármesterek most.

A nagy összefogásban általában az MSZP, a Jobbik, a DK, a Momentum, a Párbeszéd az LMP vett részt (Pécsen és Tatabányán az LMP saját jelöltet indít, míg Szombathelyen egy volt fideszest támogat).

Az egyeztetéseket a pártok jórészt a helyi szervezeteikre bízták, azzal, hogy egyezzenek meg abban, akit jónak látnak. A tárgyalásokba igyekezett közvetítőként részt venni Márki-Zay Péter mozgalma, a Mindenki Magyarországa is.

Az alábbiakban összeszedtük a 40 ezer lakosúnál nagyobb települések polgármester-jelöltjeit.

Jelezzük azt is, hogy az adott településen hogyan szerepelt a Fidesz a májusi EP-választáson. A polgármester-választás nyilvánvalóan a személyekről is szól, de ott lehet inkább az összellenzéki jelöltnek komolyabb esélye, ahol a Fidesz tavaszi támogatottsága nem közelítette meg az 50 százalékot.

A 40 ezer lakosúnál nagyobb 22 vidéki város elsöprő részében fideszes most a polgármester. Három kivétel van, de ezek közül csak egy olyan, ahol öt éve stabil az ellenzéki vezetés, Szegeden. Békéscsabán ugyan legutóbb jobbikos támogatású független jelölt győzött, de ő idén már a Fidesz támogatásával indul, míg Hódmezővásárhelyen csak tavaly, egy időközi választás után lett független polgármester, addig ott is fideszes városvezető volt.

A mostani összefogás nyomán az ellenzék esélyi sokat javultak. Miskolcon, Pécsen és Dunaújvárosban például kifejezetten esélyesnek számítanak az ellenzéki polgármester-jelöltek, és még több másik nagyobb városban is nyitott a verseny.

Debrecen: A második legnagyobb magyarországi város a két kivétel egyike, ahol nincs ellenzéki összefogás. Itt a Jobbik, a Momentum és az LMP közös jelöltje versenyezni fog az MSZP, DK és Párbeszéd jelöltjével is. Előbbiek a Jobbik, utóbbiak a DK 2014-es jelöltjét indítják, akkor ketten együtt 30 százalékot sem kaptak. Papp László fideszes polgármester öt éve vette át Kósa Lajostól Debrecen irányítását, és elég jó esélye van arra, hogy meg is tartsa. A Fidesz májusban 53 százalékot kapott.

Szeged: A legkomolyabb vidéki ellenzéki bázis, ahol a szocialista Botka László 2002 óta polgármester, és a képviselő-testületben kétharmados baloldali többség van. Botka összesen négy ciklusban az MSZP parlamenti képviselője is volt.

A DK ment bele a legnehezebben a támogatásába most, mert amikor 2017-ben Botkát választotta az MSZP miniszterelnök-jelöltnek, akkor egy Gyurcsány Ferenc és Jobbik nélküli összellenzéki választási szövetséget akart, közös listával. A kezdeményezése azonban elbukott, és Botkát az MSZP arra a Karácsony Gergelyre cserélte, aki most a budapesti főpolgármesterségért indul.

Botka László Fotó: Botos Tamás/444

Botka azóta visszavonult az országos politikától, viszont erősen támogatta Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi kampányát, és ezzel az első Jobbik - MSZP összefogás létrejöttét 2018 elején. Botka ellen a Fidesz egy független jelöltet, Nemesi Pál vállalkozót támogat, aki a megyei iparkamara elnöke.

Szegeden májusban a Fidesz csak 40 százalékot kapott, vagyis reális lehet, hogy a választók többsége most is az ellenzéki összefogásra szavazzon. Több független polgármester-jelölt is indul még, például egy volt szocialista és egy volt fideszes önkormányzati képviselő is, kérdés, hogy ők érdemben bekavarhatnak-e majd.

Miskolc: Az összefogás jelöltje egy pártpolitikától eddig teljesen független ember, Veres Pál, aki 22 éve a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, és óraadó tanár a város egyetemén is. Még 2011-12-ben volt néhány országos figyelmet keltő csörtéje Kriza Ákossal, a város fideszes polgármesterével. Előbb sikeresen ellenállt, hogy átnevezzék a gimnáziumát, utána pedig azt is túlélte igazgatóként, hogy a város vezetése megpróbálta eltávolítani az iskola éléről.

Kormányellenes tüntetés Miskolcon, 2019 januárjában. Fotó: Halász Júlia

Fideszes ellenfele viszont most nem Kriza lesz, hanem Alakszai Zoltán, a város jegyzője. Kriza ugyanis augusztus 9-én bejelentette, hogy korábbi tervei ellenére egészségügyi okok miatt mégsem tudja vállalni a megmérettetést. A városban 45,6 százalékot kapott a Fidesz májusban. Ez, és a kevésbé ismert fideszes jelölt bizakodásra adhat okot az ellenzéknek.

Pécs: Az ellenzéki pártok közül csak az LMP indít itt saját jelöltet, a többiek Péterffy Attilát támogatják. Péterffy sokáig a városi hőerőmű igazgatója volt, de jelenleg a budapesti Főtávnál igazgató (érdekes, hogy a cég egy másik igazgatója Budapest 20. kerületében lett összellenzéki polgármester-jelölt). Péterffy eddig nem politizált, ahogy fideszes ellenfele is új arc lesz, Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó személyében. Páva Zsolt mostani fideszes polgármester ugyanis nem indul.

Pécsen az egyik képviselői helyet 2018-ban egy ellenzéki független jelölt, Mellár Tamás vitte el (a Párbeszéd frakció tagja lett a parlamentben), és májusban a Fidesz csak 42 százalékot szerzett a városban, úgyhogy itt is van alapja az ellenzéki reményeknek.

Győr: Itt egy DK-s politikus, Glázer Tímea az összellenzéki jelölt, aki egyébként Glázer Róbertnek, az egykori győri labdarúgónak a testvére. Glázer Tímea kifejezetten Gyurcsány Ferenc kedvéért lépett be az MSZP-be, amikor még sportminiszterként megyei elnök lett. A pártszakadáskor is Gyurcsánnyal tartott, és azon kívül, hogy a városi közgyűlés tagja, a DK főállású regionális szervezője is. Fideszes ellenfele Borkai Zsolt lesz, aki már 13 éve Győr polgármestere, és a szöüli olimpia aranyérmese (lólengés) volt. A városban erős a Fidesz, májusban 52 százalékot kapott.

Nyíregyháza: Húsz éve már az MSZP önkormányzati képviselője a városban Jeszenszki András összellenzéki jelölt, aki civilben szakközépiskolai magyartanárként is dolgozik. Jeszenszki előre megígérte, hogy jobbikos alpolgármestert kér fel, ha győzni tud. Ellenfele Kovács Ferenc lesz, aki már 9 éve a város fideszes polgármestere. Májusban itt a Fidesz 46 százalékot kapott.

Kecskemét: Hosszas viták után Lejer Zoltán jobbikos politikus mögé állt a teljes ellenzék. A 42 éves jelölt korábban katona volt, jelenleg regionális pártigazgató a Jobbikban. A pártnak egyetlen képviselője volt eddig a 21 fős közgyűlésben. Fideszes ellenfele a várost öt éve vezető Szemereyné Pataki Klaudia lesz, aki korábban alpolgármesterként a Mercedes gyár építését egyengette. Valamivel 50 százalék feletti eredménnyel győzött a városban a Fidesz májusban.

Székesfehérvár: Egy MSZP-s önkormányzati képviselő, Márton Roland a közös jelölt, aki korábban a megyei közgyűlésnek is tagja volt, a pártja városi elnöke, és tanácsnoki tisztsége is van az önkormányzatban, a fideszes polgármester, Cser-Palkovics András mellett. Cser-Palkovics 9 éve vezeti a várost, és most is indul. Májusban csak 0,36 százalékponton múlott, hogy nem lett meg az 50 százaléka a Fidesznek.

Szombathely: Az MSZP korábbi parlamenti képviselője, az önkormányzatban a baloldali ellenzéket öt éve vezető Nemény András az összefogás jelöltje. A város közgyűlésében idén többségbe került az ellenzék, miután az egyik, korábban a Fidesszel szövetségben politizáló civil alpolgármester átállt hozzájuk.

Amikor Szombathelyen az ellenzék többségbe került a városházán, ezeket a dísznövényeket helyeztette a fideszes polgármester az ülésterem elé, hogy ne lehessen szavazni. Fotó: Pais-H. Szilvia / nyugat.hu

A többség elvesztése után Puskás Tivadar polgármestert nem indítja újra a Fidesz, hanem a megyei közgyűlés ifjú jegyzője, a 33 éves Balázsy Péter lett a jelölt.

Ezen viszont megsértődött Koczka Tibor, a városi Fidesz egyik vezetője, és függetlenként ő is elindul, ami Nemény esélyeit javíthatja. Amikor kiderült, hogy Koczka elindul, akkor a Jobbik inkább mellé állt, bár korábban a párt már rábólintott, hogy nem indítanak senkit Nemény ellen. A városban igen népszerű a Fidesz, májusban 52 százalékot kapott.

Szolnok: Nehezen jött össze az ellenzéki összefogás, mert sokáig ambicionálta az indulást Lukácsi Katalin, de az ellenzéki pártok ennek nem örültek eléggé. Végül Lukácsi engedett, és a közös jelölt az MSZP-s Radócz Zoltán lett, aki 2002-2006-ban a város alpolgármestere is volt, és nem mellesleg elnöke a Magyar Ugrókötelesek Országos Szövetségének. A fideszes Szalay Ferenc már 2006 óta vezeti a várost (Botka László édesanyjától vette át akkoriban a tisztséget), és most is indul. Szolnokon a Fidesz az országos átlaghoz képest nem túl erős, májusban 43 százalékot kaptak csak.

Érd: Csőzik László, az SZDSZ kései korszakának egyik ügyvivője, a város 2002-2010 közötti alpolgármestere, illetve a tavalyi parlamenti választáson MSZP-Párbeszéd támogatással induló jelölt lett az összefogás embere.

Az érdi kampány érdekes eleme a szójátékok kiemelt szerepe: Csőzik az önkormányzati lapban le tudott hozatni egy jelöltlistát, ami nem igazi embereket tartalmazott, viszont a nevek kezdőbetűjéből az jött ki, hogy orbánegygeci. T. Mészáros András fideszes polgármester pedig Összefogás néven alapított civil szervezetet a saját maga támogatására, ami hangzásra ellenzékinek tűnhet. A városban a Fidesz májusban 48 százalékot kapott.

Tatabánya: Szűcsné Posztovics Ilona a Vértes Volán vezérigazgató-helyetteseként szerezhetett magának valamennyi ismertséget a városban, de évek óta saját könyvelői vállalkozását vezeti. Független jelöltként indítják az ellenzéki pártok, de a DK találta meg, ők kérték fel, hogy vállalja a küzdelmet Schmidt Csabával, a várost 9 éve vezető fideszes polgármesterrel. Tatabányán csak 43 százalékot kapott májusban a Fidesz.

Sopron: Varga Norbert történész - teológus - politológus, a helyi egyetem oktatója a közös jelölt, aki a kiábrándult fideszes karakter megtestesítője. 2010 előtt a helyi polgári körök szervezésében és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének munkájában jeleskedett, hogy aztán csalódjon a magát sokáig polgárinak mondó oldalban. Sopronban ugyan brutálisan erős a Fidesz (májusban 55 százalékot kaptak), de Varga reményeit jobbos gyökerein kívül táplálhatja az is, hogy Fodor Tamás fideszes polgármester 13 év után most visszavonul. A kormánypárt Farkas Ciprián önkormányzati képviselőt, városi tanácsnokot indítja helyette.

Csoportkép az ellenzéki pártok tárgyalása után Sopronban. Fotó: Nyikos Péter/MTI/MTVA

Kaposvár: A környéken jól ismert, de a politikában eddig nem járatos építési vállalkozó, Horváth Ákos az összellenzéki jelölt. Horváthnak csak egy rövid aktivista korszaka volt eddig, 2012-ben egyik hangadója volt a Kaposvári Cégszövetségnek, a város vállalkozóinak informális csoportjának, amely az ingatlanadó felemelése ellen tiltakozott az önkormányzatnál, részsikereket elérve (az adót nagyon felemelték, de nem annyira, mint elsőre akarták). A Fidesz szokás szerint Szita Károlyt indítja, aki már 1994 óta polgármestere a városnak. A kormánypárt májusban 49 százalékot kapott Kaposváron.

Veszprém: Katanics Sándor a közös jelölt, aki 2006-2010-ben MSZP-s parlamenti képviselő volt, de a pártszakadáskor a DK-hoz csatlakozott. Tíz évig volt az igazgatója a város egyik híres intézményének, a Lovassy László Gimnáziumnak. Katanics már 2014-ben is indult Veszprém vezetéséért, akkor 31 százalékot kapott. Fideszes ellenfele ismét Porga Gyula lesz, aki 9 éve áll a város élén. A Fidesz 46,5 százalékot szerzett itt májusban.

Békéscsaba: Debrecen mellett ez a másik nagyobb város, ahol az ellenzéki pártok nem tudtak közös jelöltben megállapodni. A helyzetet eleve bonyolította, hogy a Fidesz a várost vezető Szarvas Pétert támogatja - aki öt éve még a Jobbik támogatásával, a Fidesz ellenében, független jelöltként győzött. Az MSZP ellene Miklós Attilát indítja, és az LMP, MMM, MLP is mellette áll, míg a Jobbik, a DK és a Párbeszéd Dancsó Attilát indítják, és a Momentum kiszállt az egészből. A városban májusban a Fidesz 46 százalékot ért el.

Zalaegerszeg: A közös ellenzéki jelölt a mindössze 30 éves DK-s önkormányzati képviselő, Keresztes Csaba, közgazdász lesz. Neki kellene legyőznie Balaicz Zoltán fideszes polgármestert. A városban 53 százalékot kapott a Fidesz májusban.

Eger: A jobbikos Mirkóczki Ádám az ellenzéki összefogás jelöltje. Amikor 2014-ben még csak a saját pártja indította polgármesternek, akkor 26 százalékot kapott. Mirkóczki 2010 óta parlamenti képviselő, erről a tisztségéről le kellene mondania, ha megnyerné a mostani választást. Ellenfele a várost 2006 óta vezető fideszes Habis László lesz. Egerben májusban 47 százalékot kapott a Fidesz.

Mirkóczki Ádám Egerben, egy kormányellenes tüntetés első sorában. Fotó: Mirkóczki Ádám/Facebook

Nagykanizsa: Hári Tibor ügyvéd az összellenzéki jelölt, akinek semmilyen közéleti-politikai múltja sincs. Itt a fideszes polgármester viszont nem indul újra, Dénes Sándor csak sima képviselőnek jelöltette magát, úgyhogy Hári ellenfele is egy kevésbé ismert ember lesz, Balogh László személyében. A városban a Fidesz közel 49 százalékot kapott tavasszal.

Dunaújváros: A közös ellenzéki jelölt Pintér Tibor, aki az egyetlen jobbikos egyéni mandátumot szerezte az országban a tavalyi parlamenti választáson. Most ismét megpróbál győzni Dunaújvárosban, és esélyeit növeli, hogy ezúttal a baloldal is őt támogatja. A Fidesz ismét Cserna Gábort indítja, aki már 9 éve polgármester. A Fidesz itt bőven az országos átlaga alatt szerepelt, csak 40 százalékot kapott tavasszal.

Dunakeszi: Az ellenzékiek Gerner Péter informatikust indítják, aki szinte teljesen új arc a politikában, egyetlen közéleti megnyilvánulása eddig az volt, hogy az LMP tavaly őt jelölte a helyi választási bizottságba, őrködni a szavazás tisztasága felett. Ellenfele a várost 2010 óta vezető fideszes Dióssi Csaba lesz. A Fidesz itt tavasszal csak 44 százalékot kapott.

Hódmezővásárhely: Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás jelöltje. Vele kezdődött a minden ellenzéki pártot felölelő, Jobbiktól DK-ig, MSZP-tól Momentumig terjedő összefogás, amikor tavaly februárban egy időközi választáson váratlanul legyőzte a fideszes jelöltet.

Márki-Zay azóta rendszeres szónoka az ellenzéki tüntetéseknek, és Mindenki Magyarországa Mozgalom néven országos szervezetet is alapított, hogy segítsék a teljes összefogást a mostani önkormányzati választáson.

A városi Fidesz eredetileg Lázár Jánost kérte fel az indulásra - ő korábban volt már itt polgármester - de nem vállalta. Így a Fidesz Grezsa Istvánt, a "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős" miniszteri biztost indítja, aki a rendszerváltáskor még MDF-esként indította politikai karrierjét, és 1998 óta képviselője az önkormányzatnak. A városban a Fidesz májusban 48 százalékot szerzett.