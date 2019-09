Itt van két szöveg, az egyiket Orbán Viktor, a másikat az iráni despota mondta

Shaun Walker, a Guardian kelet-közép-európai tudósítója osztott meg a Twitteren két beszédrészletet. Az első Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) XII. kongresszusán elhangzott beszédéből van, a másodikat az Iráni Iszlám Köztársaság síita fundamentalista despotája, Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője mondta.

1. „A liberális szabadságra épülő liberális demokráciák nem tudnak többé hivatást, nem tudnak többé értelmet adni Európának, nem tudják megmondani, mi is lenne Európa létezésének mélyebb értelme. Mi is volna az, amit csak Európa képvisel, és ami Európa elsüllyedésével elveszne a világ számára? Mi is volna az európai civilizációs terv? A magunkfajta kereszténydemokraták válasza erre az új helyzetre az, hogy Európának világos civilizációs küldetése van. Európa küldetése, hogy megteremtse, újra és újra megalkossa a keresztény szabadságot és azt az életformát, amely erre a keresztény szabadságra épül.”

Balra Orbán Viktor Mihály, jobbra Ali Hoszajni Hámenei Fotó: Kisbenedek Attila/AFP, Wikipédia

2. „Az iráni nép a szó valódi értelmében hatalommal rendelkezik, ellentétben a legyőzött és szégyenteljes nyugati liberális demokráciával. A nyugati demokrácia valójában nem ruházza fel a választás szabadságával a népet, de felruházza a választás szabadságával azokat, akik nagy vagyonnal rendelkeznek. Még a nyugati politikai pártok testületei sem játszanak meghatározó szerepet, hanem azoknak a pártoknak a vezetői tartják hatalomban a kormányokat, vagy váltják le azokat; ők azok, akik nagy döntéseket hoznak. (…) Az Iszlám Köztársaság rendszere elutasítja azt a fajta demokráciát, ami a Nyugat hibás elvein és téves alapjain nyugszik. A vallási demokrácia célja az emberiség eredeti méltóságának megőrzése és cselekvési terv elfogadása az isteni vallás keretein belül, nem pedig a felvilágosulatlan hagyományoknak, a gazdasági konglomerátumok vágyainak és céljainak, valamint a militaristák és háborús uszítók saját készítésű alapelveinek keretei között.”