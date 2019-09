Angyalok Amerikában, örökké élő romantika és az éjszaka kóruszenéi

Őrületes mennyiségű klasszikus zenei koncertet rendeznek Budapesten hétről hétre, és ezek között rengeteg a jó/izgalmas/érdekes esemény, amit kár volna kihagyni. Az óriási zajban persze nagyon nehéz meghallani a megfelelő hangokat. A „Zajszűrő”, a 444 kéthetente jelentkező koncertajánlója mostantól kezdve ebben segít a hangversenyélet károsultjainak. Nézzük is gyorsan a következő két hét kínálatát.



Október 1. (kedd), 19.30 – Müpa, Nemzeti Hangversenyterem

Rolando Villazon dalestje

Az ember szereti kategorizálni az énekeseket: Mozart-tenor, Wagner-tenor és így tovább, aztán zavarba jövünk, amikor valaki mindent csodásan énekel. A mexikói Rolando Villazon, aki valódi szupersztár az opera világában, és ugyanolyan természetességgel énekel régizenét (tavaly tavasszal Monteverdi Orfeójának címszerepét énekelte a Müpában), Mozartot, vagy romantikus operát. Most nem operával érkezik, hanem dalesttel, ráadásul olyan repertoárral, ami itthon alig ismert: spanyol és latin-amerikai szerzőktől válogatott. Aki szereti a szép tenorhangot, és/vagy ezt a különleges repertoárt, az szaladjon kedden a Müpába.

Október 5. (szombat), 19.30 – Zeneakadémia, Solti Terem

Az éjszaka kóruszenéi – Új Liszt Ferenc Kamarakórus

Annál, ha valaki szépen énekel, egy dolog jobb, ha sokan énekelnek szépen. Én legalábbis imádom hallgatni, ahogy mások énekelnek. Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus nem túl régen alakult, 2010-ben, a legendás karnagy, Erdei Péter alapította, jelenleg a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója, Nemes László Norbert vezeti, csupa remek fiatal hang alkotja. A koncert műsorát az éjszaka tematikája kapcsolja egybe: a 16. századtól máig válogattak a repertoárból, szerencsére volt miből, az éjszaka rengeteg zeneszerző számára volt ihletforrás. Nemes László Norbert vezényel, a többiek énekelnek, a közönség élvezi a koncertet. Ez a várható szereposztás.

Október 6. (vasárnap), 19.30 – BMC

600 nap – Hommage à Melis László

Hatszáz nap, az majdnem két év. Ennyi ideje nincs már velünk Melis László, a legendás 180-as csoport alapító tagja, sok-sok film- és színházi zene, és annyi izgalmas önálló kompozíció alkotója. A koncert keresztmetszetet ad az életművéből, ott lesz szinte mindenki, akivel valaha együtt zenélt, kár, hogy ő nem lesz ott. Sokkal rosszabb hely lett a világ, mióta nincs, viszont még rosszabb lenne, ha a zenéje nem lenne velünk.

Október 6. (vasárnap), 19.30 – Zeneakadémia, Nagyterem

Kortárs romantikusok 3.0

Aki azt hitte, hogy a romantika kora a 20. század elején véget ért, nagyot téved. A zenében a romantika soha nem ment ki a divatból, és nemcsak hollywoodi filmzenékben őrizte pozícióit az elmúlt száz évben, hanem a hangversenytermekben is. Az persze igaz, hogy a II. világháború után nem volt igazán menő dolog a kortárs zenei közegben dús harmóniákat, emlékezetes dallamokat, természetesen eljátszható zenéket írni, de mindig voltak zeneszerzők, akik nem menők akartak lenni, csak szép/érzelmes/felemelő zenéket akartak írni. Ma már minden zeneszerző azt csinál, amit akar (a folyamatról itt hosszabban is írtunk), és úgy is lehet valaki menő, hogy a szó leghagyományosabb értelmében szép/érzelmes/felemelő zenét ír. Aki szeretne ilyen jellegű, új zenéket hallgatni, annak Hollerung Gábor állított össze izgalmas koncertműsort: az idén hetvenéves „nagy öreg”, Orbán György új hegedűversenye mellett két fiatal(abb) zeneszerző művei szerepelnek a koncert műsorán: Kutrik Bence kétszereplős operája (Halhatatlan szív), és Gyöngyösi Levente 2010-ben írott miséje (Missa Vanitatum Vanitas). Utóbbi a hagyományos miseszöveget bibliai idézetekkel egészíti ki. Mindjárt az elején azt énekli a basszus szólista (latinul), hogy „ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt”. Mi sem mondhattuk volna szebben.

Október 10. (csütörtök), 19.30 – Müpa, Fesztiválszínház

Eötvös Péter: Angels in America

Egy Eötvös Péter operabemutató mindig esemény, ezt a darabját ráadásul még nem játszották Magyarországon, pedig eltelt már 15 év a mű párizsi bemutatója óta. Tony Kushner színdarabja, amelynek eredeti, közel nyolcórás terjedelmét bő két órányi operává sűrítette Eötvös és a szövegkönyvíró Mezei Mari, valódi kultuszművé, mi több, az Egyesült Államokban sok helyen tananyaggá vált. Ez a „gay-fantasia” (vagyis „meleg fantázia”), ahogy Kushner nevezi a darabját, az 1980-as évek New York-i világának meghatározó problémáit – kisebbségekkel szembeni elnyomás, AIDS, drogok – teszi a transzcendens világ megjelenítésével univerzálissá. Eötvös Péter musical- és jazz-allúziókban gazdag, rendkívül egyéni zenéje hűen szolgálja a drámát: akit érdekel a zenés színház legmagasabb rendű 21. századi formája, annak ott a helye a Müpában. Remek énekesek a színpadon, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az árokban, Eötvös Péter vezényel. A Café Budapest és a Neue Oper Wien közös produkciója. Aki készülni szeretne, az megnézheti az egész operát a youtube-on, vagy elolvashatja az eredeti dráma első részét itt.

Október 12. (szombat), 19.30 – Három Holló

Duo Aliada – Goldberg-variációk

Ugyan, ki ne szeretné a Goldberg-variációkból készült átiratokat! Az egyik kedvencem Joel Spiegelmann „digitális átirata” szintetizátorra, de Dahl Carsten verziója preparált zongorára legalább ilyen izgalmas. Most a harmonika és a szaxofon különös házasságának gyümölcseként találkozhatunk Johann Sebastian Bach legnagyobb szabású billentyűs művével: a Michał Knot és Bogdan Laketic alkotta Duo Aliada 2013-ban alakult, két évvel később jelent meg „New Colours of the Past” című lemezük, amelyen Händel, Vivaldi, Bartók és Alban Berg műveit játsszák ebben a sajátos párosításban. Aki kételkedik benne, hogy klasszikus művek jól szólhatnak szaxofonon és harmonikán, az kételyeit megőrizve szaladjon a koncertre (vagy hallgasson bele a lemezbe).

Az ajánlót Fazekas Gergely írta. A címlapkép Eötvös Péter Angels in America című operájának 2014-es, wrocławi bemutatóján készült.