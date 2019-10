Eljött a szavazás és a pártadatbázisok nagy napja

A szavazókörök már nyitva vannak. Este hétig van lehetőséged arra, hogy Nicola Gruevszki mellett te is beleszólj, ki irányítsa a lakóhelyedet. Ha most nem mész, utána két és fél évet kell várnod, hogy újra ünnepet tartson a demokrácia, a 2022-es országgyűlési választásokig nincs betervezve választás.

Nemesvámos még az EP-választás idején Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Mindenek előtt: praktikus segítség azoknak, akiknek fogalmuk sincs, hova kell menniük szavazni. Itt megadod a címed, és megkapod az útbaigazítást.

Az ilyenkor kötelező figyelmeztetés: vigyél személyit. Ha nem találod, viheted az útleveledet. Ha az sincs meg, a jogosítványod is jó. De kell a lakcímkártya is. Lejárt igazolvánnyal nem fognak engedni szavazni. Akkor sem, ha szerepelsz a névjegyzékben és rokonod vagy akár a legjobb haverod is ott ül a szavazatszámláló bizottságban. Ha a személyi/útlevél/jogosítvány szentháromságból mindegyik lejárt már, a most hétvégén nyitva tartó okmányirodákban elintézheted a cserét. De csak ha egyik sem érvényes már. Mást pedig - ha már ott vagy - nem tudsz intézni.

Ha most jutott eszedbe, hogy mégsem az állandó lakóhelyeden, hanem a bejelentetett tartózkodási helyeden (korábbi nevén, az ideiglenes lakcímeden) szavaznál, az már nem fog menni. Szerdáig kellett volna jelezni. 29 ezren ezt megtették. Öt éve ennél jóval kevesebben, 18 ezren jelentkeztek át. (Annyi korlátja volt az átjelentkezésnek, hogy csak olyan tartózkodási helyre lehetett átjelentkezni, amit legkésőbb június 26-áig létesítettek.)

Kampánycsend az nincs

Ha nyugalomra vágysz és a mostani, erős kampány után egy kicsit átgondolnád magadban, hogy kire szavaznál, az nem lesz egyszerű, mert kampánycsend már jóideje nincs a szavazások napján. Sőt, valójában ez a törvénytelen pártadatbázisok nagy napja, amikor a - különösen a listákon támogatóként feltüntetett - polgárokat mindenféle módon (email, telefon, sms, ajtón történő kopogtatás, köztévé) zaklatják még, hogy menjenek el szavazni a megfelelő jelöltre. Az egyetlen jó hír az, hogy nemcsak a szavazófülkébe nem kísérhetnek be az aktivisták, de számukra tabu a szavazókörnek otthon adó épület bejáratától meghúzott 150 méteres kör. Bekiabálni sem lehet hangosbemondóval és cirkuszos zenét sem szabad üvöltetni csónakról. Ne lepődj meg, ha plakátok vannak a bűvös körön belül, amit vasárnapig kiraktak oda, az ott maradhat.

Te és még 8 millió 25 ezer 371 ember

Rajtad kivül ma 8 025 371 fő szavazhat. Ennyien nem fognak. Öt éve a részvételi arány 44,3 százalék volt, 2010-ben 46,64. Az önkormányzati választáson hagyományosan jóval, 16-17 százalékponttal alacsonyabb a részvétel, mint az országgyűlésin. Ami persze azt is jelenti, hogy egy-egy szavazatnak nagyobb súlya van. 199 parlamenti képviselő helyett egy budapesti főpolgármesterről, 3 177 polgármesterről és 16 787 települési önkormányati képviselőről döntünk. Nem beszélve a fővárosi és a még létező megyei közgyűlési mandátumokról.



Az önkormányzati választáson 115 000, más EU-s tagország itt élő állampolgára szavazhat. És a Nemzeti Választási Iroda feltüntet 26 132 főt is a szavazásra jogosultak között a Bevándorolt, letelepedett, menekült kategóriában.

A megválasztható jelöltek közül 61 más uniós tagállam polgára, 11 pedig nem rendelkezik magyarországi lakcímmel.

Ez úgy lehetséges, hogy az Alaptörvény szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak - mint például a határon túl élő magyaroknak - passzív választójoguk van, aktív azonban nincs. Azaz választhatók ugyan, de nem választók az önkormányzati választáson.

Papíron képviselő, polgármester vagy akár főpolgármester is lehet egy magyar állampolgár, ha nincs Magyarországon bejegyzett lakcíme, ehhez azonban regisztrálnia kell a központi névjegyzékbe.

Ha csak egy szavazólapot kapsz, átvertek

Amin ne lepődj meg, egynél több szavazólapot fogsz kapni. Hogy mennyit, az attól függ, hogy milyen településen élsz. Merthogy ez az a választás, amikor másként szavaznak a kistelepülésen élők, mint a nagyobb városok lakói, nem beszélve a budapestiekről.

Ha 10 ezernél kevesebb lakosú településen élsz - több, mint 3000 ilyen van -, akkor három szavazólapot kapsz (polgármester, települési önkormányzat, megyei önkormányzat választása), és az egyiken több ikszet is behúzhatsz. Nem a polgármestereknél, hanem a helyi képviselők kiválasztásánál. Ez a kislistás, vagy egyéni listás rendszer. A szavazólapon ott van az összes jelölt, bejelölhetsz többet is, de csak maximum annyit, ahány tagú a képviselőtestület

100 lakosig 2 fő,

1000 lakosig 4 fő,

5000 lakosig 6 fő,

10 000 lakosig 8 fő.

Természetesen bejelölhetsz kevesebb képviselőt is, többet viszont nem.

Ha megyei jogú vároban élsz, akkor be kell érned két szavazólappal (polgármester, települési önkormányzat jelöltjei, utóbbiból az, ahol nincs több iksz, csak egy).

Budapesten megintcsak három szavazólappal vonulhatsz a függöny mögé. Szavazhatsz a főpolgármesterre, a kerületi polgármesterre és az önkormányzat képviselődre.

(Ha részt veszel a nemzetiségi választáson - ehhez már korábban regisztrálnod kellett - akkor még több szavazólapot kapsz. Ezek zöldek lesznek, zöld borítékot is adnak hozzá. Nem érdemes fradisat játszani, és a zöld borítékba rakni a fehér lapot vagy fordítva, mert az érvénytelen lesz. Színre szín, ráadásul a zöld borítékot - szemben a fehérrel - le is kell zárni.)

Ha nem az a jelölt nyer, akire voksoltál, töredékszavazatként még hasznosulhat a véleményed, ezek alapján juthatnak mandátumhoz az általad választott jelölt mögött álló szervezetek a települési/kerületi képviselőtesületekben, vagy a fővárosi közgyűlésben.

Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Ha nem jelentkeztél eddig, már nem lehetsz a demokrácia őre

A választásra eddig harminc nemzetközi megfigyelő regisztrálta magát, de a választások tisztasága felett elsősorban a helyi szavazatszámláló bizottság tagjai őrködnek napközben, aztán a voksok összesítésénél is. A jelöltek és jelölőszervezetek által a választási bizottságokba delegált megbízottak száma 30 100, ez öt évvel ezelőtt 33 076 volt. Ha ezt olvasva beállnál a demokrácia őrének, akkor azzal sajnos elkéstél, mert múlt péntekig be kellett jelenteni a delegáltakat.

Éppen az ilyen delegáltak segítségével hoz létre alternatív szavazatszámláló rendszert az ellenzék Budapesten. Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt ezt azzal indokolta, hogy már 2018-ban is több kétség merült fel az országgyűlési választás tisztaságát illetően, de az alternatív szavazatszámláló rendszer mindenkit megnyugtathat afelől, hogy semmiféle csalásra nincs lehetőség.

De - akárcsak eddig - most sem lehet tudni napközben, hogy állnak a jelöltek a leadott szavazatok alapján. Nem azért, mert nem árulhatják el. Az urnákat csak a szavazókörök este hetes zárása után bontják fel és kezdik összeszámolni a szavazatokat, előre veszik a főpolgármesteri és polgármesteri szavazatokat. Ez elvileg nem fog nagyon sok időt igénybe venni, a tervek szerint nyolckor már jönnek az első eredmények, ezekről természetesen a lehető leghamarabb beszámolunk.

Addig is a részvételi adatokat 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18.30 órakor összegzik majd, ezekről mi is rendszeresen hírt adunk majd, megyékre bontva, összehasonlítva a korábbi választások adataival. És persze számíthatunk az olyan típusú rendkívüli eseményekre is, mint amikor 2010-ben valaki egy mobilt dobott az urnába, ami az őszödi beszédet harsogta, és - a szavazást felfüggesztve - rendőröknek kell kiszedni. Vagy amikor Heresznyén egy választópolgár a szavazóhelyiségbe lépve ordítva szídta a polgármestert, amiért az utcán álló gyümölcsfáját egy áramszolgáltató cég megcsonkította, aztán bemutatkozás nélkül elvett egy polgármesteri szavazólapot, darabokra tépte a döbbent szavazóbizottság tagjai előtt, a szétcincált papírt az asztalra dobta, majd elment.

Ha valakit ez megnyugat, Pálffy Ilona előzetes tájékoztatása szerint az önkormányzati választáson az EP-választáshoz hasonlóan az NVI bővített védelmi megoldásokat alkalmaz a különböző típusú kibertámadások kivédésére. Kialakították és működtetik a választási informatikai biztonsági műveleti központot (NVI SOC), amely folyamatosan monitorozza a védelmi megoldások működését, riasztásait, észleli a biztonsági eseményeket és kezeli az esetleges incidenseket. Az NVI SOC közvetlen kapcsolatban áll a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézettel és a Nemzeti Eseménykezelő Központtal.



Majdnem minden harmadik településen csak egy polgármesterjelölt van

Ha idáig eljutottál, de most már indulnál szavazni, és a Zala megyei Lakhegyen élsz, akkor csinálj másik programot, mert ott se polgármesternek, se képviselőnek nem jelentkezett egy lélek sem. Balatonszepezden a polgármesteri cím nem vonzott senkit, Rábaszentandráson önkormányzati képviselőjelöltből van teljes hiány. A Baranya megyei Apátvarasdon három jelentkező akadt, de négy helyet kéne betölteni, így megfelelő számú jelölt hiányában ott sem lehet megtartani az önkormányzati választást.

Az összes település 29 százalékában csak egyetlen polgármesterjelölt van. Nem jó hír, hogy jóval több ez a szám, mint öt éve. Akkor 767 településen nem volt alternatíva, most már 913 ilyen település van. A saját magukkal versenyező polgármesterjelöltek esetében lehet akárhány érvénytelen szavazat, ha van akárcsak egy érvényes, akkor hivatalosan is ő vezetheti a települést 5 évig. Dabason úgy lesz választás, hogy van elég jelölt, de mindegyik kormánypárti.

Hermánszegen lesz a demokrácia legnagyobb ünnepe, 9-en indulnak a polgármesteri székért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen összesen 232 szavazópolgár van, 4 százalékuk elindul a polgármesteri székért.

Arányosítva ez olyan, mintha Budapesten 54 614 főpolgármester-jelölt szállna versenybe.

A legkevesebben hagyományosan a zalai törpefaluban, Iborfián szavazhatnak. Ők viszont aktívak. 2006-ban a település minden választópolgára élt a demokrácia adta lehetőséggel (24/24), öten pályáztak is valamilyen posztra. 2010-ben már csak 14-en voltak a négyjegyzékben, egy ember otthon marad a szavazás napján, 2014-ben - hiába volt verseny a polgármesteri posztért - már ketten is kihagyták a szavazást. A polgármeseri posztért most is harc lesz, és a két képviselői helyre is túljelentkezés van (3-an pályáznak rá).



Szetpember közepi statisztika szerint a polgármester-jelöltek közül 5858 férfi és 1739 nő; egyéni listán 23 130 férfi és 11 947 nő indulna, a tízezresnél nagyobb településeken pedig az egyéni választókerületekben 4318 férfi és 1604 női jelölt van. Azóta ez miniálisan változhatott, Győrben például négy jobbikosnak lett hirtelen elege a DK-ból a fideszes Borkai Zsolt botránya miatt.

Még pár technikai jellegű dolog: