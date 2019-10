Az összefogás 100 legnépesebb településéből 50-et megnyert az ellenzék

Hogy eldöntsük, mennyire működött országos szinten az összefogás, megnéztük az ország száz legnagyobb olyan településének az eredményeit, ahol az ellenzék közös polgármesterjelöltet indított.

A száz település kiválasztásakor szükség volt szubjektív döntésekre is, hiszen nagyon sok esetben nem szerepelt az összes ellenzéki párt támogatóként egy-egy jelölt neve mellett, vagy éppen eleve egy civil szervezet nevében induló, vagy független jelölt mögött sorakoztak fel a pártok.

Volt néhány eset, ahol figyelmen kívül hagytuk, ha csak egy ellenzéki párt indított saját jelöltet, de a város korábbi szavazásainak eredményei alapján ezt nem éreztük komoly jelentőségűnek – például Sopronban a Párbeszéd, Pécsen az LMP vagy Budapest V. kerületében a Jobbik indított polgármester-jelöltet, mégis bevettük őket a százas listába (a háromból csak Pécsen nyert az ellenzék), de Gödöllőt például kihagytuk, mert ott az újrainduló polgármestert, Gémesi Györgyöt ellenzékinek tekintettük, akkor is, ha az ellenzéki pártok többsége jelöltet állított ellene (Gémesi megnyerte a választást).

Számos ehhez hasonló döntést kellett hoznunk, de úgy véljük, hogy ezekkel csak pontosabb lett az eredményhirdetés, mintha egy általános szabály szerint soroltuk volna be a jelölteket aszerint, hogy az összefogás emberei-e.

A száz legnagyobb, összefogás által érintett település közé felvettük az összes budapesti kerületet, Debrecenen és Békéscsabán kívül az összes megyei jogú várost, és a tízezer főnél népesebb települések túlnyomó többségét. A legkisebb vizsgált település így a közel 14 ezres Gyomaendrőd. Volt még összefogás további városokban is, de úgy véltük, hogy a száz legnagyobb már jól mutatja, hogy mire jutott együtt az ellenzék.

Az eredményeket csoportosítottuk aszerint, hogy eddig ki vezette a városokat.

Ahol 2014-ben győzött, és újra ellenzéki támogatással indult a polgármester, ott 2019-ben mindenki győzött:

Budapest XIII. kerület,

Budapest XIX. kerület,

Szeged,

Salgótarján,

Ózd,

Gyöngyös

Budaörs,

Ajka,

Kazinbarcika,

Siófok,

Törökszentmiklós,

Oroszlány,

Szigethalom,

Veresegyház,

Tiszaújváros,

Tapolca,

Gyomaendrőd vezetői.

Szintén győztek azok az ellenzéki polgármesterek, akik 2014 óta tartott időközin nyertek:

Budapest XV. kerület,

Hódmezővásárhely,

Balmazújváros vezetői.

Sikerült győzni egy olyan kerületben is, ahol ellenzéki jelölt győzött ugyan 2014-ben, de most új jelölttel indult az ellenzék:

Budapest XIV. kerület.

Csak olyan településeket vesztett az ellenzék, ahol a hivatalban lévő polgármester 2019-re oldalt cserélt, és most a Fidesz támogatásával indult: ilyen Budapest XX. kerülete, Békéscsaba, illetve ide tartozik Budapest XXIII. kerülete is, ahol az eddig ellenzéki támogatású polgármester most nem indult, viszont ezúttal egy Fidesz által támogatott jelölt mellett kampányolt.

Ami pedig a legizgalmasabb, hogy az ellenzéki összefogásnak az alábbi településeken sikerült leváltania a fideszes polgármestert:

Budapest I. kerület,

Budapest II. kerület,

Budapest III. kerület,

Budapest IV: kerület,

Budapest VI. kerület,

Budapest VII. kerület,

Budapest VIII. kerület,

Budapest IX. kerület,

Budapest XI. kerület,

Miskolc,

Pécs,

Szombathely,

Érd,

Tatabánya,

Eger,

Dunaújváros,

Cegléd,

Baja,

Szigetszentmiklós,

Vác,

Szentes,

Jászberény,

Szentendre,

Hatvan,

Göd,

Pomáz,

Püspökladány,

Pilisvörösvár.

2014-ben a vizsgált száz települése ötöde, 2019-ben fele került ellenzéki kézbe úgy, hogy a két választás között a Fidesz támogatottsága érdemben nem csökkent Magyarországon. A különbség oka: az összefogás.

Címlapkép: Kiss Bence