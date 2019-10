Máris bukni látszik Johnson alkuja

Ahogy azt Magyari Péter a legfrissebb Bresxit-ügyi fejleményeket összegző cikkében már előre jelezte, a konzervatív kormányt kívülről támogató észak-ír lojalista párt, a DUP elutasította Boris Johnson alkujavaslatát a Brexitről. Johnson terve szerint - amely olyan nagyon nem tér el Theresa May a parlamentben már háromszor leszavazott alkujától - a Brexit egyik legnagyobb gyakorlati problémáját, Észak-Írország kérdését azzal oldanák meg, hogy az Ír sziget kettévágása helyett Nagy-Britannián belül, Észak-Írország és az ország többi része között létesítenének vámhatárt.

Johnson megállapodás-javaslatát ma tárgyalják az EU vezetői. Ahhoz, hogy áldásukat adják rá, fontos szempont volna annak garantálása, hogy a javaslatot a brit parlament is megszavazza. Ennek az esélye most, a DIP bejelentésével minimálisra csökkent: ahhoz, hogy a parlament elfogadja, most már az ellenzék támogatására is szükség volna. Már csak azért is, mert több Brexit-párti konzervatív képviselő is a DUP támogatásától tette függővé saját szavazatát. (Via The Guardian)