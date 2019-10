Benkő Tibor: A magyar nép 163-szor harcolt az önállóságáért, 90-szer nyert

„Nemcsak a katonáknak, hanem minden magyar állampolgárnak kötelessége a hon védelme, ezért mindenkinek meg kell ismernie a honvédséget és annak működését” - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki kedden a fővárosi kormányhivatalban tartott előadást. Megígérte, hogy minden megyébe elmegy, és minden védelmi bizottság előtt beszámol róla, mit jelent a kormány által megkezdett honvédelmi haderőfejlesztési program.

„Magyarországon szerencsére nem mindennapos a katasztrófahelyzet. A védelmi bizottságok például árvíz vagy rendkívüli időjárási körülmény okozta helyzetben ülnek össze. Ahhoz viszont, hogy döntéseket hozzanak, ismerniük kell a védelmi rendszert, és azt, hogy mi áll rendelkezésre. Békeidőszakban kell kidolgozni a terveket, és felkészülni rájuk, mert ha gond van, már nincs idő a tanulásra.”

Benkő kiszámolta, hogy

„a magyar népnek a Kárpát-medencében 163 alkalommal kellett harcolnia a függetlenségéért, önállóságáért. Ebből 90 alkalommal a magyar katona győztesként került ki a harcból”. A miniszter szerint ahhoz, hogy „békében élhessünk”, mindig készen kell állni, hiszen napjainkban, „ebben a felgyorsult világban is szinte mindennap hallani háborúról”. Megemlítette például a nyugat-balkáni helyzetet, az ukrán-orosz válságot és a kibertámadásokat is.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter 2019 januárjában Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Benkő szerint a NATO két veszélyeztetettségi iránnyal számol, a keleti (orosz) és a déli fenyegetettséggel. Utóbbi magába foglalja az illegális migrációt, a terrorveszélyt, s az instabil államok jelentette veszélyeket is. Benkő Tibor azt mondta,



számunkra a déli fenyegetettség jelent veszélyt, arra kell inkább koncentrálni. A miniszter azt mondta, ahhoz, hogy korszerű, ütőképes honvédséget építhessenek, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális emberekre van szükség.

„Ehhez gondoskodni kell a hazafias, honvédelmi nevelésről. Ehhez kellenek az intézmények, iskolák, kell a társadalom, kell az összefogás.” A miniszter szerint a fiatalok fogékonyak a hazafias, honvédelmi nevelésre, és bár jelenleg egyetlen honvédiskola van az országban, tíz éven belül összesen nyolcat szeretnének.

Beszélt a haderőfejlesztésről is, létrehoztak például egy kiberakadémiát és egy kiberlaboratóriumot is. Benkő szerint az is „nagyon fontos, hogy ne a politika mondja meg a haderőfejlesztés irányait. A katonáknak kell megmondaniuk, hogy a kihívások és kockázatok kezeléséhez milyen eszközökre van szükség”. (MTI)