Erdogan miatt káoszba fulladt a budapesti közlekedés, de a rendőrség szerint 15 kerületbe nem is ment be a török elnök

Megszületett a rendőrség első magyarázata arra, miért okozott a szokásosnál jóval nagyobb közlekedési káoszt Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtöki látogatása.

Ahogy beszámoltunk róla, a budai közlekedők hosszú időn voltak kénytelenek a hidegben álldogálni, és arra várni, hogy az elnök konvoja elhaladjon a Margit körúton, felmenjen a Gül Baba türbéjéhez, majd lejöjjön onnan. Nem jártak a környékbeli villamosok, nem közlekedhettek az autók, és az emberek gyalog sem mehettek a dolgukra. A 444 szerkesztősége is épp ezen az útvonalon van, mi sem tudtunk kimenni a házból, cserébe végig tudtuk követni, hogyan húzzák fel magukat az emberek egyre jobban. Nagyon sok lezárás volt a török delegáció miatt Budapesten ezen a környéken túl is, kora délelőtt, amikor bejöttek a reptérről, felmentek a Várba, lejöttek onnan, és este kimentek a reptérre. Az Andrássy út teljesen megbénult, a földalatti is kiesett órákra, emberek nem léphettek ki az épületekből, rekedtek hosszú időre a metróaluljárókban, a gyalogosforgalmat is korlátozták.

Így haladt el az elnöki konvoj a Margit körúton

Csütörtök este kérdéseket küldtünk az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK). Arra voltunk kíváncsiak,



mi indokolta, hogy az embereket gyakorlatilag körbezárták a város különböző pontjain, és hosszú időn keresztül semerre sem engedték őket távozni,

mi indokolta, hogy ez az állapot a konvoj érkezése előtt és után is hosszú ideig fennállt,

mennyi rendőr volt szolgálatban emiatt,

mekkora költsége volt ezeknek a biztonsági követelményeknek, és

lesznek-e bármilyen, akár személyi következményei ennek a történetnek.

Bár az ORFK ígérte, hogy válaszolni fog, tőlük még nem kaptunk választ. A TEK ugyanakkor köszönetet mondott „a budapesti közlekedők türelméért és együttműködéséért, ami lehetővé tette, hogy a védett személy akadálytalanul és biztonságosan haladhasson a programhelyszínek között. Köszönet illeti a hazai társzerveket és a török partnerszolgálat szakembereit is, akik színvonalas együttműködésükkel segítették a TEK munkáját és a küldöttség magas szintű védelmének megszervezését”.

Ha nekünk nem is, az MTI-nek reagált a tegnapi nagy lezárásokra a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. Csécsi Soma szerint egyrészt azért voltak a nagy lezárások, hogy Erdogan „akadálytalanul és biztonságosan haladhasson a programhelyszínek között”. A szóvivő matekozott is, mint mondta,

„a török elnök Budapest közúthálózatának mintegy 94 ezred százalékán közlekedett, és 15 kerületet nem is érintett.”

Talán ha több napra jött volna, több helyre is eljutott volna, tennénk már mi hozzá.

A rendőrségi szóvivő szerint a „diplomáciai esemény mellett jelentős ráhatással volt a főváros közlekedésére csütörtökön négy, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény is, ezek egy részét a bejelentők nem az egyeztetéseknek megfelelően bonyolították le” - mondta a szóvivő, az Erdogan elleni tüntetésekre utalva. „Ezek egy részét nem a bejelentésekben és az egyeztetéseknek megfelelően bonyolították le, a rendezők eltértek például a vonulásos rendezvény előre bejelentett útvonalától” - közölte Csécsi. Hozzátette: „ebből az is következik, hogy az ezekkel a gyűlésekkel érintett terület kiterjedt, a főváros közlekedésére gyakorolt hatásuk megnövekedett”.

Kétségtelenül okozhatott dugót az autós közlekedésben a vonulós tüntetés, de a villamosok például simán járták a demonstrálók mellett, a metrót sem miattuk kellett lezárni, és az utcára sem miattuk nem lehetett kilépni épületekből vagy a metróaluljárókból.

A rendőrségi szóvivó szerint a tegnapi Ferencváros-CSZKA Moszkva Európa-liga meccs „közlekedésre gyakorolt hatásáról sem szabad elfeledkezni”. Az viszont tényleg az úthálózat egész elhanyagolható százalékát érinthette.

Karácsony Gergely főpolgármester tegnap este azt írta, hogy elfogadhatatlan és lehetetlen helyzet, hogy metrók tartósan ne közlekedjenek egy államfői látogatás miatt. Ezért arra kérte fel a BKK és a BKV vezetőit, hogy a jövőben csak főpolgármesteri engedéllyel folytassanak egyeztetést a rendőrséggel a hasonló esetekben.



Több politikus is megszólalt a témában. A Demokratikus Koalíció (DK) például arra szólította fel a rendőrséget és a Terrorelhárítási Központot (TEK), hogy azonnal vizsgálják ki, miért bénult meg a főváros közlekedése.

Szerintük semmi sem indokolta, hogy Orbán Viktor a „saját népét vegzálja” egy „B-kategóriás diktátor” miatt, aki nem is tartozik a világ legvédettebb vezetői közé. Barkóczi Balázs szóvivő szerint a csütörtöki találkozó semmi másra nem volt jó, csak arra, hogy Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan a nagy nyilvánosság előtt erősítse meg illiberális szövetségét és együtt üzenjék meg Európának, a magyar miniszterelnök továbbra is segíteni fogja a török elnök szíriai kurdokkal szemben folytatott „gyilkos politikáját”.

Azt mondta, azt is felháborítónak tartják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is rendszeresen jár Magyarországra, de az ő látogatása alatt majdnem normális mederben folyt a budapesti közlekedés.

A momentumos Donáth Anna a Facebookon írt arról, hogy

„rövid időn belül másodszor áll le Budapest azért, hogy egy illiberális vezetőt fogadjon Orbán Viktor. Az ilyen látogatásokkor a budapestiek viszont nem azt érzik, hogy valamilyen fontos politikai találkozó részesei – hanem hogy zavaró elemek a saját városukban, amit minél látványosabban lezárnak az ideérkező, az EU-ban már vállalhatatlan vezetők miatt”.

Donáth szerint az is kiderült, hogy „ha a Fidesz úgy akarja, rengeteg rendőr tud előkerülni. Ha egy háborús bűnöst fogadunk, vagy Pikó Andráshoz kell kiszállni, egyből mozdulnak – de amikor egy erőszakos szélsőjobboldali banda követ el gyűlölet-bűncselekményeket Józsefvárosban, ezt háboríthatatlanul tehetik. Ha ellenzéki pártot kell vegzálni, egyből kiszáll a NAV – ha a Fidesz kampányköltségeiről vagy épp Borkai Zsolt városvezetéséről van szó, mindent rendben talál az Állami Számvevőszék”.

Az európai parlamenti képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be az ORFK-hoz, és kikérte a török elnök látogatásával kapcsolatos összes, a politikus védelmére, biztosítására és az esemény előkészületeire elhasznált közpénz listáját.

Azt a kárt pedig becsülni sem lehet, amit amiatt szenvednek el a magyarok, hogy több ciklus óta különböző önkényuralmak kritikátlan kiszolgálója a kormány.

A Fidesz is közzétette a maga magyarázatát ahhoz, hogy a rendőrök embereket korlátoztak a mozgásukban. „Az ellenzéki akciók jelentősen hozzájárultak a budapesti közlekedési zavarokhoz - Reagálás Karácsony Gergely és a DK nyilatkozatára” című közleményükben megköszönik a budapestiek türelmét a csütörtöki fővárosi útlezárások és forgalomkorlátozások miatt. „Amikor Karácsony Gergely és Gyurcsányék a közlekedési lezárásokat kérik számon, akkor mondják el az igazságot is, hogy a török elnök itt-tartózkodása idején a szokottnál is nagyobb közlekedési kellemetlenséget éppen a különböző, több órás vonulásos ellenzéki tüntetések és akciók okozták, többek között Gulyás Márton Soros-aktivista mindent megtett azért, hogy lebénuljon a város.”