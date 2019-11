Erdogan teljesen lebénította Buda közlekedését, a Széll Kálmán téren rendes tömegnyomor volt

Friss: Buda felszabadult! A diktátor elvonult.

Frissítés: Elvonult Erdogan konvoja, a tömeg fújolt, és azt skandálták, Erdogan, takarodj!

A tömeget továbbra sem engedik át, egyszerűen itt ragadt a Margit körúton egy csomó választópolgár. A Széll Kálmán téren közben véget ért a tüntetés, úgy tudjuk, néhányan onnan is elindultak ide.

Az imént három rendőrségi furgon állt be a tüntetők elé, mire a tömeg füttyögni kezdett, és azt skandálták, Szép volt, fiúk!

Frissítés: Lassan hét óra van, a helyzet változatlan. Néha a tömeg azt kiabálja, gyilkos, gyilkos, illetve azt, hogy Rojava, Rojava!

Korábban írtuk: Hamarosan a Gül Baba türbéjéhez érkezik a török diktátor, van is készültség rendesen a Margit körúton. Szerkesztőségünk ablakából jól látszik a helyzet, kollégáink azt látták, hogy a rendőrök a közeledő 4-6-os villamos utasait leszállították, a jármű tovasuhant, az emberek pedig most ott állnak az út szélén, mert nem engedik át őket Erdogan érkezése miatt. Király András kollégánk is csak a szerkesztőség közelébe jutott el, nem engedik, hogy bejöjjön a házba. Ő arról számolt be, az itt álldolgáló tömegek a látszattal ellentétben nem tüntetők, csak emberek, akik szeretnének hazamenni, de már elég idegesek. Egy síkideg anya, akinek hatig vigyáznak a gyerekére az iskolában, kezdi elveszíteni a türelmét, és azt kérte a biztosítás parancsnokától, hogy mondjon egy megoldást, mire azt a választ kapta emelt hangon, hogy „van megoldás, hölgyem, az, hogy itt vár!”

Király kolléga azt mondja, egyre többen van, és mindenki egyre idegesebb. Előkerült egy Rojava zászló is, ha már - írja. Az elégedetlenkedés miatt egyre több rendőr érkezik és egyre nagyobb a kiabálás.

Frissítés: A lent fagyoskodó Király András most azt írja, hogy a rendőrségnek sikerül lassan tüntetéssé szerveznie a bulit. „Az előbb már spontán tapsolás kezdődött.” Valószínűleg Erdogan hamarosan megérkezik, egyre több a rendőrautó, amik egy furcsa násztáncot járnak, majd egyenként felhajtanak a Margit utcán. Akkora a felhajtás, úgy megy a fontoskodás, hogy ilyet én még sosem láttam Magyarországon.

Fotó: Király András/444.hu

Sajnos most a metró sem jó alternatíva, olvasóink fotókat küldtek a Széll Kálmán térről, azt írják, óriási tömegben várják, hogy végre lejussanak a metróhoz.