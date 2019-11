40 éven át mindenki elhitte, hogy a dzsungel romos palotájában tényleg egy régi dinasztia leszármazottai élnek

Évtizedeken át az Új-Delhiben dolgozó külföldi tudósítók egyik kedvenc témája volt a rejtélyes, megbukott királyi család története, melynek leszármazottjai még mindig ott éltek a város szélén, egy romos, omladozó palotában.

Begum Wilayat egy régi felvételen

Interjút ugyanakkor nagyon keveseknek adtak, az özvegy Begum Wilayat, illetve két gyermeke, Sakina hercegnő és Ali Raza herceg keveset mutatkozott a nyilvánosság előtt. A közszájon forgó történet szerint ők mind annak a dinasztiának a leszármazottai voltak, mely 1856-ig öt tartomány vezetőjét, azaz navabját adta India északi részén, Aud államban.

A leszármazottak a város szélén fekvő esőerdőben, egy rettentő rossz állapotban lévő palotában laktak, jelentős szegénységben. Elmondásuk szerint azért, mert ez a fizikai megjelenése volt annak a traumának, amit lelkileg is el kellett szenvedie az egész országnak, amikor a britek kezébe került.

De mint kiderült, a család történetéből semmi nem volt igaz, az egészet csak kitalálták. Erről a New York Times újságírója, Ellen Barry rántotta le a leplet, miután négy éven át (!) nyomozott a család története után. És amit talált, az hazugságok és átverések döbbenetesen sűrű hálózata lett: ez alapján Begum Wilayat a hetvenes évek elején érkezett meg az Új-Delhiben lévő vasútállomásra, ahol elfoglalt egy VIP-várót szolgáival, két kutyájával és gyerekeivel, és követelte az államtól, hogy azonnal adják vissza ősei javait.

A hercegnőt ábrázoló portré a család otthonában Fotó: ELIZABETH DALZIEL/AP

A nő nem volt hajlandó elmenni onnan, amíg nem kapja vissza, ami jár neki: a beszámolók szerint elfoglalta a várótermet, amit aztán szőnyegekkel és antik régiségekkel rendezett be, és 10 éven át ott élt. Végül az állam úgy döntött, hogy inkább teljesíti a kérését, és kiutaltak számára egy 14. században épült, dzsungel sűrűjében fekvő vadászpalotát. Közben Wilayat folyamatosan azt állítótta, hogy ő az azóta már nem létező Aud állam uralkodója, és követelte vissza birodalmát.

1985-ben költözött be a rendkívül romos palotába, és a család időnként interjúkat is adott külföldi újságíróknak, melyekben a brit és az indiai kormány igazságtalanságait kifogásolták. Városszerte ismert történet lett az ővék, a nyolcvanas-kilencvenes években sok nemzetközi tudósítás is született róluk.

Szegénységben haltak meg, a feltételezések szerint a nő öngyilkos lett a kilencvenes években, míg lánya 2016-ban hunyt el. A cikke írása közben Barry összebarátkozott a Cyrusként ismert herceggel, akivel feltehetően dengue-láz végzett 2017 végén.

Barry szerint képtelenség megmondani, hogy a gyerekek tudták-e, hogy egész élettörténetük hazugságokra épült. De szerinte cikke így is, úgy is összetörte volna Cyrust, ha megélte volna a megjelenését. Az újságíró ugyanis közben felfejtette, hogy Wilayat korábban egy közszolga felesége volt, és miután férje meghalt, a nőt elmegyógyintézetbe kellett szállítani, ahol kijelentette, hogy ő Aud királynője. A család legidősebb gyermeke, Shahid Butt még tinédszerként Angliába költözött, de titokban anyagilag támogatta családját. Ő idén halt meg.

Barry szerint Begum Wilayat és gyermekei annyira meggyőzőek és kitartóak voltak, hogy az emberek 40 éven át tényleg hittek nekik. (Observer, New York Times)