Karácsony: Személyi következményei lesznek annak, ahogy az FKF kezelte a havazást

A hvg.hu készített nagyobb interjút a budapesti főpolgármesterrel, amely azzal kezdődik, hogy vajon „mikor jön el az az idő, hogy egy előre jelzett havazástól ne álljon le az egész város?”

Karácsony válasza: „Nem vagyok elégedett azzal, amit az FKF nyújtott hétfőn, megértem sokak felháborodását, elfogadhatatlanul sok kellemetlenséget okozott a havazás. A szűk keresztmetszet a munkaerőhiány, nem sikerült elég embert leigazolni, ezt súlyosbítja az elavult géppark. De a kibúvóknak ilyenkor nincs helyük, tudom, az ügy kezelésében elégtelent kapott a cég, ennek lesz következménye.” Konkrét lépéseket „a város megtisztítása” utánra ígért.

A keddi címlapon a kormánymédia legnagyobb témája a héten

A Lokál szerződésének felmondásáról azt mondja:

„Már ketyeg a 180 napos felmondási idő. Ha nem akarják hamarabb felbontani a szerződést, lehet, élünk a jogunkkal, és jó kis cikkeket írunk a lapba. Rendkívül szórakoztató tartalmak lesznek.”

A Lokált Habony Árpád cége, a Modern Media Group indította, az elmúlt években minden támogatást megkapott a hatóságoktól: a 2016 derekán indult lap kizárólagos terjesztési jogosultságot kapott a BKV által használt köztereken és a MÁV megállóinál. Az első évben 1 milliárd forintért hirdetett benne az állam, 2017-ben 750 milliós nyereséget termelt, tavaly beolvadt a kormánypárti médiát központosító Közép-Európai Média és Sajtó Alapítványba (KESMA).

A nyilvánvalóan a kormánypártok érdekeit kiszolgáló bulvárlap Karácsony ígéretének hírére megkongatta a vészharangot, és sajtószabadsági kérdésként próbálja eladni a történetet: „Karácsony diktátorként be akarja tiltani a Lokált – Példátlan támadás a sajtószabadság ellen!” Azóta ki is írják a címlapjukra, hogy betiltva. Maga Orbán Viktor is felháborodott a parlamentben, hogy itt újságokat akarnak betiltani.

A keddi címlap, a Riposthoz hasonló vezértémával

Karácsony most újra elmondja, hogy csak a BKV-val kötött szerződést mondják fel, szerinte „annyi történik, hogy elvesszük a kiváltságaikat, amit politikai alapon kaptak, és ami se korábban, se ezután nem járhat senkinek. A közterületen engedély alapján legnagyobb hülyeséget is osztogathatja bárki, ha van, aki elveszi.”

Ráadás: Karácsony az eddiginél kicsit részletesebben beszélt a kormányülésen tett látogatásáról is: „Fura beszélgetés volt. A kormány tagjai nem nagyon mondtak semmiről konkrét véleményt – a miniszterelnök is csak két ügyben tette ezt meg –, inkább engem kérdeztek. Pedig rólam lehetett tudni, mit fogok mondani, nem mondok mást a miniszterelnöknek sem, mint a választóknak. A kormány álláspontját viszont még nem ismerem. Nyilván még nem sikerült megemészteniük a választási vereséget, és sokszor nem tudják, mit kell erre reagálni. Szerintem egyszerű: adják meg, amit Budapest kér, és akkor mindenki jól jár.”

Sok egyéb témát kitárgyal még a hvg.hu interjúja.