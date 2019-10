Nem vicc: Orbán és a Lokál siratja a magyar sajtószabadságot

Karácsony Gergely főpolgármester a megválasztása után azt ígérte, a BKV napokon belül felbontja a Lokál kiadójával kötött szerződést, így megszűnhet az ingyenes fideszes lap terjesztése a budapesti megállókban, bár a felmondási idő több mint 100 nap, amit kénytelenek kivárni.

A Lokált Habony Árpád cége, a Modern Media Group készíti, az elmúlt években minden támogatást megkapott a hatóságoktól: a 2016 derekán indult lap kizárólagos terjesztési jogosultságot kapott a BKV által használt köztereken és a MÁV megállóinál. Az első évben 1 milliárd forintért hirdetett benne az állam, 2017-ben 750 milliós nyereséget termelt, tavaly beolvadt a kormánypárti médiát központosító Közép-Európai Média és Sajtó Alapítványba (KESMA).

Lokálos ládák a 4-es metrón Fotó: Botos Tamás/444

Az ellenzék-, civil- és menekültellenes bulvárlap – ami a fideszes médiagépezet más részeihez hasonlóan rendszeresen terjeszt direkt hazugságokat, amik miatt sok helyreigazítást kellett közölnie –, Karácsony ígéretének hírére megkongatta a vészharangot, és sajtószabadsági kérdésként próbálja eladni a történetet:

„Karácsony Gergely be akarja tiltani a Lokált, Magyarország legnagyobb, legtöbb példányban terjesztett lapját” – állítja a lap, ami eleve úgy került a közterekre, hogy miután a két oligarcha, Orbán Viktor és Simicska Lajos összevesztek, a Simicska-féle, azóta bezárt Metropolt száműzték a közterekről. „Nem tetszik neki, hogy alkalmatlannak tartjuk a főváros vezetésére, nem tetszik neki, hogy elmondtuk a véleményünket, nem tetszik neki lapunk tartalma, hát kiűzne minket Budapestről” – írja a lap, ami a választás előtt két nappal ilyen anyagokkal jelentkezett:

Forrás: Lokál

Forrás: Lokál

A múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök – aki máig azt állítja, hogy baloldali médiatúlsúly van Magyarországon – hasonlóan beszélt a Parlamentben:

„Örülök annak is, hogy szóba került a megfélemlítés. Uraim, ha jól látom - illetve kisasszony -, itt nem kevesebbről van szó, mint hogy önök vettek egy mély levegőt, és azzal kezdik, hogy bejelentik, hogy betiltanak újságokat. Gratulálok! (Szabó Timea: Nem! Nem! A közterekről fogjuk! - Dr. Vadai Ágnes: Gond van a szövegértéssel! - Felzúdulás, folyamatos közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból. - Az elnök csenget.) Ha jól értem, nem is tévedésről vagy elszólásról van szó, hanem, ha jól értem, önök nemcsak hogy vállalják, hanem ez egy program önöknél. (Szabó Timea: Akkor még egyszer: Az újságárusnál lehet árulni! Pénzért! Közpénzből ingyen, köztereken nem!) Tehát, ha jól értem… (Folyamatos közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból.) Tehát, ha ezen a hangzavaron keresztül képes vagyok megérteni, hogy végül is mi az önök álláspontja, akkor azt látom, hogy önök politikaiprogram-szerűen be, illetve ki fogják tiltani azokat a lapokat, amik önöknek nem tetszenek. Ebben nincsen semmi új (Szabó Timea: Az újságárustól nem fogjuk kitiltani!), mert önök korábban is ezt csinálták. Vannak is erre alkalmas szakembereik, akiket tudnak reaktiválni. (Taps a kormánypártok soraiban. - Szabó Timea közbeszól.)”

Karácsony a Facebookon reagált:

„Sajtószabályozás ügyében én leginkább Deák Ferenccel értek egyet. Legyen egy sor a törvény: hazudni nem szabad. Na, ennek a törvénynek a Lokál biztosan nem felelne meg. Ennek ellenére természetesen nem tudom és nem is akarom betiltani. De azt nem hagyom, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságaik terjesztéséhez!”

Miközben a Fidesz a nyilvános politizálás elvileg legfontosabb intézményében, a Parlamentben ellehetetlenítette az újságírói munkát, Magyarország folyamatosan csúszik a sajtószabadsági listákon, és még az Európai Tanács is megállapította, hogy: „A sajtópaletta 2010 óta történt jelentős átszabásával a magyar kormány mára uralja a média nagy részét, a kevés megmaradt független termék akadályok sorával néz szembe, például a hirdetési bevételek hiányával, a korlátozó szabályozási környezettel és a független újságírók hiteltelenítését célzó kampányokkal.”