A demokraták szerint Trump visszaélt hatalmával és akadályozta a törvényhozók vizsgálatát

Két vádpontot terjesztenek elő a demokraták az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságában kedden, jelentette be Jerrold Nadler, a bizottság demokrata elnöke. A demokraták

hatalmával való visszaéléssel;

illetve a kongresszusi vizsgálat akadályozásával

vádolnák meg Trumpot. A bizottság javaslata alapján vádat a képviselőház emelhet majd, a tervek szerint még karácsony előtt. A szavazás alapvetően csak formaság, a képviselőházban stabil többsége van a demokratáknak. Ugyanakkor az elnök elleni alkotmányos vádeljárást lefolytató szenátusban a republikánusok vannak többségben, és mert az elnök elítéléséhez a szenátorok kétharmadának támogatására van szükség, húsz republikánusnak kéne a republikánus elnök ellen szavaznia.

Az, hogy Trump első elnöki ciklusa alkotmányos vádeljárásba torkolljon, még fél éve is inkább tűnt valószínűtlennek. Bár Robert Mueller a csaknem két éves nyomozását lezáró jelentésében csaknem kétszáz oldalon részletezte, hogy hányféleképpen akadályozta Trump a vizsgálatot, a különleges ügyész a hatályos minisztériumi belső utasítások alapján emiatt maga nem emelhetett vádat. De akkor a demokraták is úgy döntöttek, hogy amiatt nem fognak - okuk több is volt erre, főleg az, hogy Mueller jogi zsargonban megírt, négyszáz oldalas jelentése korántsem volt akkora hatással a vádeljárást alapvetően ellenző közvéleményre, mint remélték.

Idén szeptemberben aztán még a korábbinál is nagyobb botrány robbant ki. Mueller ugyanis még csak azt vizsgálta, hogy Trump és hívei a 2016-os elnökválasztás előtt, amikor Trump még csak magánember volt, összejátszottak-e az orosz titkosszolgálatokkal. Szeptemberben viszont az derült ki, hogy Trump már elnökként is külföldi segítséget kért újraválasztásához. Azt, hogy nyomást próbált gyakorolni Ukrajna frissen megválasztott elnökére, Volodimir Zelenszkijre, hogy indítson két olyan nyomozást, ami nagyban segíthetné Trump újraválasztási kampányát, azóta dokumentumok és tanúk sora igazolta a képviselőház titkosszolgálati és igazságügyi bizottságainak meghallgatásain.

Ez a botrány már a közvéleményt is megmozgatta. Októberben fordulat állt be abban, hogy hogyan viszonyul az amerikaiak többsége a vádemeléshez, azóta a felmérésben mindig többségben voltak azok, akik támogatták a vádeljárást - jelenleg a Fivethirtyeight összesítése szerint a közvélemény-kutatások átlaga alapján az amerikaiak 47.9 százaléka támogatja, 43,6 százaléka ellenzi az elnök elleni vádemelést - és ami ennél is fontosabb, már a magukat függetlennek valló választók körében is többségben vannak a vádemelés támogatói.

A demokraták most azt mondják, vizsgálataik igazolták, hogy Trump hatalmával visszaélve önérdekét a nemzeti érdek elé helyezve próbálta kijárni, hogy egy idegen hatalom beavatkozzon a jövő évi elnökválasztásba. "A vizsgálat során pedig megpróbált bizonyítékokat elrejteni a törvényhozás és az amerikai nép elől" - mondta Nadler a második vádpontot indokolva. (Via Axios)