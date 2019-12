Hadházy Ákos feljelentést tesz a kispesti út- és járdafelújítások miatt

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Hétfő délelőtt korrupcióinfót tartott Hadházy Ákos, ahol kijelentette, addig üti a kispesti gyanús ügyeket, míg le nem mond Gajda Péter, a XIX. kerület szocialista polgármestere. A sajtótájékoztatón részt vett Ferenczi István, a tényfeltáró bizottság felállítását elsőként javasló LMP-s önkormányzati képviselő, illetve a momentumos Paróczai Anikó, a képviselő-testület átláthatósági biztosa.

Hadházy arról beszélt, több adatkérést is benyújtottak az önkormányzathoz, és a kapott dokumentumok „nem megnyugtatóak”. Mint mondta, Lackner Csaba a kiszivárogtatott videón beszél arról, hogyan tüntetik el a pénzt a kerületben, ami akár tűnhet nagyzolásnak is, de utána kell járni, hiszen meglehet, hogy igazat mondott. Szerinte ha csak a tizede igaz annak, amikről a felvételen beszél, az az egész ellenzéket hitelteleníti el.

Hadházy szerint Kispesten az egyik módszer az volt, hogy bizonyos vállalkozások alaposan túlszámláztak, amit az önkormányzat szó nélkül kifizetett nekik. Arról, hogy mely cégek vettek részt ebben, korábban már volt szó; az egyik Somogyi Lászlóné, a képviselő-testület szocialista tagjának volt férje, Somogyi László cége, az Anildia Kft. A másik egy szintén hozzá köthető cég, a Compassion Kft.

Hadházy azt mondja, a kikért szerződések és megbízások alapján a teljesítési igazolásokkal is komoly gondok vannak. Az esetek több mint felében legalább 50, de volt, hogy 100 százalékkal több pénzt fizettek ki, mint amekkora összeg az eredeti megbízásban szerepelt. A legtöbb probléma az út- és járdafelújításokkal volt, melyeket a Compassion Kft. végzett. Volt, ahol pont akkora járdát építettek, mint amekkorát az önkormányzat megrendelt, de sokkal többet fizettek ki érte, volt, ahol tényleg több munkát végeztek el, mint ahogy az az eredeti megállapodásban szerepelt, de nem annyival többet, ami indokolná az összeg jelentős növekedését.

Az útfelújítások többsége általában kátyúzást jelentett, ami nehezen ellenőrizhető, de a járdáknál Hadházy szerint szinte minden esetben nagyobb összeg szerepelt a végszámlán, mint a megrendelésben. Esetenként ez néhány millió forintot jelent, azonban rengeteg megbízásról van szó, amelyek összességében már jókora összeget jelentenek. Hadházy hangsúlyozta, hogy a műszaki átvételi jegyzőkönyvben az eltérés okát meg kell jelölni, ők azonban egyetlen olyan sem találtak, ahol ezt megtették volna.

Szó esett a szintén Lackner által emlegetett 1 milliárdos banki hitelről, amit úgy vett fel 2017 júniusában az önkormányzat, hogy közben 800 milliós tartaléka volt. Gajda Pétert hiába kérdezték képviselőtársai, hogy erre mégis mi szükség volt, kitérő válaszokat adott csak. Az összeget egyébként sem abban az évben, sem 2018-ban nem használták fel teljes egészében, még 2019-ben is költöttek belőle.

Hadházy az út- és járdafelújítások miatt feljelentést tesz, és addig foglalkozik a kispesti ügyekkel, míg le nem mond a polgármester, Gajda Péter. „Ha tudott a lopásról, azért, ha nem tudott, azért”.

Ferenczi István szerint ez is egy a sok ügy közül, amelyek aláássák az emberek bizalmát az ellenzéki képviselőkben, ezért is javasolta korábban a tényfeltáró bizottság felállítását, ahol meghallgatnák Lackner Csabát is. Ferenczi elmondta, minden párt jelezte, hogy csatlakozik a bizottsághoz, de a DK és a Fidesz még nem jelentette be, részükről ki vesz részt a munkában, és amíg ezt nem teszik meg, nem tudják benyújtani a határozati javaslatot.



Paróczai Anikó, aki a Momentum részéről lesz tagja a bizottságnak, elmondta, hogy ő átláthatósági biztosként kért betekintést Kránitz Krisztiántól, a kerületi Vagyongazdálkodó és Műszaki Szervezet (Vamüsz) igazgatójától (aki szintén fontos szereplője a videónak, és aki azóta jelentős fizetésemelést kapott), de csupán 18 szerződést nézhetett meg, melyekről Kránitz azt állította, csupán ennyi szerződést kötött a Vamüsz tavaly egész évben.