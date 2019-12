Strache aranyrudakat, benzint és rengeteg készpénzt tartott otthon

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Heinz-Christian Strache, az osztrák FPÖ korábbi vezetője és korábbi alkancellár nagy mennyiségű készpénzt, aranyrudakat és benzint tartott otthonában, arra készülve, hogy az EU korlátozza vagy megszünteti a készpénz használatát és/vagy a NATO megszállja Ausztriát. Ezekről a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung kapott fotókat a bukott politikus egyik korábbi testőrétől, aki feltehetően a kirúgása miatti bosszúból akarta lejáratni Strachét.

A volt alkancellár ellen egyébként nyomoznak az osztrák hatóságok, miután (nem sokkal Budapesten tett baráti hangulatú látogatását követően) rejtett kamerás felvételek kerültek nyilvánosságra, amiken Strache egyebek mellett arról beszélt, hogy pártja illegális támogatásokban részesül, valamint hogy olyan médiát akar, mint amilyen Orbánnak van, és hogy hogyan tudna közbeszerzéseket lezsírozni.

Strache és Orbán Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az már novemberben kiderült a nyomozás miatt, hogy Strache nagy mennyiségű aranyat, benzint és készpénzt tartott otthon, az viszont csak most derült ki, miért halmozta fel ezeket a készleteket, és arra is most derült fény, hogy nemcsak otthon, de a pártja egyik ingatlanában is komoly mennyiségű aranyat halmozott fel. Autójának csomagtartójában egyébként titkos zsebekben fekete gumikkal összekötegelt 50 és százeurósok voltak.

A testőr szerint ezen kívül Strache gyógyító erejűnek hitt fémdarabokat is hordott az alsónadrágjában, és egészen meredek ezoterikus gyógymódokban hitt, Orbán Viktor jóbarátja sámánnal is vizsgáltatta magát. (Kronen Zeitung)