Kövér Tordairól és Hadházyról: Ők a demokrácia salakja

Kövér László,

a Magyar Hírlapnak adott interjújában azt mondta, „a gyűlölet nem pálya”. Hogy mennyire nem pálya, arról néhány sorral lentebb, még ugyanebben az interjúban tanúbizonyságot tett, amikor Hadházy Ákosról és Tordai Bencéről beszélt.

„Hadházy Ákos zoológiai besorolása szerint Hadházy Ákos. Nincsen párja széles e világon.”

„Ők a demokrácia salakja.”

Kövér szerint a Hadházyban és Tordaiban, az ellenzék hangadóiban már nincs meg az, ami a régi szocialista pártban is megvolt még: „Tudom, kiváltom ezzel Horn Gyula fiának ismételt rosszallását, de attól még, hogy életében hazaárulónak neveztük a volt miniszterelnököt, bizonyos szintig akkor is tiszteltük: volt valaki.”

A házelnök úgy látja, hogy a Fidesz kulturális törvénye körüli tiltakozáshullám sem más, mint „a posztkommunista – mára liberálissá vedlett – értelmiségi csoportok és kineveltjeik kompromisszumot, sőt könyörületet sem ismerő, egzisztenciális érdekek mentén folytatott utóvédharca a Kádár-rendszerben megszerzett és a rendszerváltozás első két évtizedében gondosan őrzött hegemónia megtartásáért”.

Kövér egyébként az egész interjúban arról beszél, hogy az ellenzék sajnos gyűlöli a Fideszt, és ezért még összefogni is hajlandók voltak, pedig ez az összefogás a házelnököt arra emlékezteti, mint amikor '45-ben nyilasok léptek be a Kommunista Pártba, hogy ott gyűlölködhessenek tovább, a pártban lévő zsidó vezetők pedig ezt szó nélkül tűrték, csak azért, hogy az akkori polgári erőket fasisztázhassák.

Az október 13-i önkormányzati választáson egyébként Kövér szerint győzött a Fidesz, még annak ellenére is, hogy elveszítették Budapestet és 10 megyei jogú várost. „Annak magyarázata már a politikai kommunikáció rejtelmei közé tartozik, miért van mégis teljesen ellentétes képzetünk két olyan választás kapcsán, amelyek eredménye majdnem tizedszázaléknyi pontossággal megegyezik egymással” - mondta. Valószínűleg a házelnököt magát is megzavarták a politikai kommunikáció rejtelmei, október 23-án ugyanis ő maga még vereségként értékelte az önkormányzati választást. Úgy tűnik, azóta már szóltak neki is, hogy ez igazából győzelem volt.

Az ellenzéki előretörés is csak az ellenzéki gyűlöletkeltés pici eredménye: „most érett be a társadalom egy jelentős részé­ben az ellenzék által kilenc éve folytatott háborús hisztériakeltés gyümölcse”. „Egyelőre az osztogatás és a fosztogatás, a hazudozás meg a rombolás megy” az ellenzéki önkormányzatokban - tette hozzá.