„Húzz innen, te faszkalap!” - Hamar hazaküldték a jópofizni érkező ausztrál miniszterelnököt a tűzvész áldozatai

Ausztráliában már legalább 21 ember halt meg a szeptember óta több mint 5,9 millió hektárnyi földet felperzselő tűzvészben. A katasztrófa súlyosságát fokozza, hogy egész decemberben erős szelek fújtak a kontinens legtöbb államában, és hőmérsékleti rekordok dőltek meg, több településen 50 Celsius körüli értékeket mértek. A tűzvész decemberben súlyosságában meghaladta a 2009-est, ezzel Ausztrália történelmének legpusztítóbb tűzvészévé vált.

Hatásától még Új-Zéland sem menekült, így néz ki a déli szigeten lévő Ferenc József-gleccser:

A hó még itt, az ausztrál partoktól kb. 2000 kilométernyire is bozóttüzek miatt a levegőbe jutó hamu miatt barnult be. Ez külön problémát jelent, a felszín sötétedése miatt ugyanis kevesebb fényt ver vissza a hó és többet nyel el, így gyorsul az olvadás.

Ausztrália miniszterelnökét, Scott Morrisont több kritika is érte azért, mert kormánya nem kezeli megfelelően a katasztrófát, valamint azért, mert a politikus decemberben, épp a tűzvész közepén Hawaiira ment nyaralni a családjával. A helyzetet csak súlyosbította, hogy egy interjúban védelmébe vette az ausztrál szénszektort, bagatellizálva a kapcsolatot a klímaváltozás és a tűzvész súlyossága között.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

Morrison 2020 első munkanapján szerette volna megmutatni, hogy mégis törődik az ausztrálok problémáival és a tűzvésszel, ezért a bozóttüzektől egyik leginkább sújtott vidékre, az Új-Dél-Wales szövetségi államban lévő Cobargo kisvárosba utazott. A látogatás azonban nagyon rosszul sikerült, a helyiek ugyanis számon kérték a miniszterelnököt, miért nem kapnak segítséget, mi lesz az áldozatok hozzátartozóival és az otthonukat elvesztett ausztrálokkal.

A helyiek gyakorlatilag hazaküldték Morrisont, elmondták neki, hogy nem látják szívesen, faszkalapnak, féleszűnek nevezték.

A miniszterelnök azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy mikor egy nő az áldozatokról kérdezte, baljával megfogta a kezét, és beletette a jobb kezébe, mintha a nő kezet akart volna fogni vele. Majd ugyanezt eljátszotta egy tűzoltóval is.

Közben az ausztrál élővilág is megsínyli a tűzvészt, vadak tízezrei pusztultak el. Az ausztrál médiában nagy karriert futott be az a szarka is, amelyik a Guardian videóján a bozóttüzek idején bekapcsolt vészjelző szirénák hangját utánozza.