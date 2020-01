Műtéti szövődmény miatt került kórházba 12 beteg a Budaörsi Egészségügyi Központ szürkehályogműtéte után

Műtéti szövődmény miatt tizenkét beteg részesült kórházi ellátásban a budaörsi szakrendelő egynapos sebészeti részlegén elvégzett szürkehályogműtéteket követően - írja a Budaörsi Napló. A Budaörsi Egészségügyi Központ elnézést kért a betegektől, azt írták, mindent megtesznek a teljes gyógyulásuk érdekében.

A 12 beteg mindegyikén december 12-én hajtottak végre szürkehályogműtétet a Budaörsi Egészségügyi Központ egynapos sebészeti osztályának II. számú műtőjében, és a másnapi orvosi kontrollon mindannyian tünetmentesek voltak. December 14-én azonban fájni és váladékozni kezdett a betegek műtött szeme, ezért a budaörsi egynapos sebészet kórházi háttérintézményeként működő Szent János Kórházban oprálták újra őket. Négyük tartósan kórházi kezelésre szorult.

December 12-én egyébként 22 embert műtöttek szürkehályoggal a II. műtőben, tehát nem mindegyiküknél jelentkeztek a szövődmények, ugyanígy nem volt gond eddig a többi napon műtöttekkel és az a december 12-én az I. számú műtőben operáltakkal sem. A Budaörsi Egészségügyi Központ jelezte a dolgot a Nemzeti Népegészségügyi Központotnak (NNK), és törölték a kiírt műtéteket.

A Budaörsi Napló szerint a műtőben és betegekről vett minták alapján a szövődmények valószínűsített oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat, különösen a kézhigiénés protokollt. Az ügyben jelenleg is folyik a személyi felelősséget is tisztázó vizsgálat. Az NNK a fertőtlenítések végrehajtásán túl kötelezte az intézményt a személyi higiénés szabályok szigorítására és betartásuk fokozott ellenőrzésre.

A műtétek 2020 januárjában újraindulnak Budaörsön, ahol egyébként évi 2500 operációt végeznek, és az utóbbi években (a mostani eset előtt) 10 ezerből 2 beteg kényszerült az itteni műtét után a támogató kórház felkeresésére.