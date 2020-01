Rogánék 11,8 milliárdért szerződtek kormányzati kampányokra

A propagandaminisztérium nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a kormányzati intézkedések népszerűsítését szolgáló kommunikációs feladatokra, írja a nyilvánosságra hozott szerződés alapján a 24.hu. A lap szerint Rogán Antal minisztériumának az összeg a 70 százalékát, azaz 8,3 milliárd forintot mindenképpen le kell hívnia, 30 százalék felhasználása opcionális.

Ugyanakkor az nem derült ki, hogy milyen plakátkampányra készül a kormány, a műszaki leírásban csak annyi szerepel, hogy az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 11., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 19.”

Fotó: Kata

A nyertes most is a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft., amik Balásy Gyula érdekeltségébe tartoznak, és amelyek 2018 nyara óta gyakorlatilag versenytárs nélkül pályáznak a kormányzati kampányokra.