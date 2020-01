Egy új videó alapján két rakétát is kilőttek az ukrán utasszállítóra

Egy iráni felhasználó töltötte fel az internetre azt a videót, amelyen látható, hogy két rakéta is eltalálta a múlt szerdán Iránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgépet. A felvétel hitelességét a New York Times is megerősítette.

A felvételen látszik, hogy az első, kisebb robbanást okozó rakétát húsz másodperccel később követte egy újabb, de a lángra lobbant gép néhány percig így is a levegőben maradt, és megpróbált visszatérni a repülőtérre.

A New York Times szerint az új videó arra utal, hogy a repülőgép transzpondere már az első találatot követően leállt, így fordulhatott elő, hogy a becsapódás előtt sem közvetített jeleket.

Az egyik találat hatását már egy múlt héten nyilvánosságra került felvételen is látni lehetett, ennek készítőjét közben őrizetbe vették, legalábbis ezt közölte az iráni média. Ugyanakkor a londoni újságíró, aki elsőként megosztotta a videót, azt állítja, a forrása biztonságban van, és nem a megfelelő embert vitték be.

A Boeing 737-800-as repülőgép (UIA PS752) pár perccel a felszállás után, az iráni főváros, Teherán közelében zuhant le. Szombaton az iráni kormány elismerte, hogy véletlenül lőtték ki a gépet, amin összesen 176-an utaztak, köztük 82 iráni ember. A bejelentést követően rezsimellenes tüntetések indultak az országban, amiket a szemtanúk szerint éles lőszerrel is oszlattak.