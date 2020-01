A szemtanúk szerint éles lőszerrel oszlatták a tüntetéseket hétfőre virradóra Iránban

Éles lőszert vetett be szemtanúk szerint az iráni karhatalom hétfőre virradó éjjel a tüntetők ellen Iránban. Teheránban, majd az ország többi nagyvárosában szombaton kezdődtek tüntetések, miután a kormány hivatalosan is beismerte, hogy szerdára virradó éjszaka az iráni légvédelem lőtte le az ukrán légitársaság Teheránból felszállt Boeing 737-esét, melynek fedélzetén főleg iráni és kanadai állampolgárok utaztak.

A beismerés önmagában is indulatokat válthatott ki, de tekintettel arra, hogy az iráni vezetés napokig tagadta a történteket, még elemibb volt a felháborodás.

Vasárnap este is ezrek tüntettek, hiába lepte el az utcákat a karhatalom. A Guardiannak nyilatkozó szemtanúk és a közösségi médiában közzétett videók alapján velük szemben vetettek be éles lőszert. Az egyik szemtanú szerint a kezdetben csak könnygázaztak, de amikor a tömeg nem oszlott, lőni kezdtek. "Nagyon rossz volt a helyzet" - mondta a lapnak az aktivista, aki nem kívánta, hogy nyilvánosságra hozzák a nevét. A nő egy felvételt is eljuttatott a laphoz, azon vérfoltok látszanak az aszfalton. A Guardian szerint több hasonló felvétel is köröz a közösségi médiában.

Az egyik felvétel narrátora, egy ismeretlen férfi arról beszél, hogy ő maga hét meglőtt embert látott. Egy másik, állítólag az Azadi téren, Teherán központjában készült felvételen több, sebesültnek tűnő, a véres földön heverő ember látható, köztük legalább egy nő is. "Őt is golyóval lőtték meg" - mondja a narrátor a felvételen.

A teheráni rendőrfőnök hétfőn kiadott közleményében tagadta, hogy éles lőszert vetettek volna be. Állítása szerint a rendőröket külön utasították, hogy tanúsítsanak önmérsékletet.

Az iráni kormány szombati beismerése dármai fordulatot hozott az iráni-amerikai konfliktusban is. Miután az Egyesült Államok január 2-án dróncsapással végzett Kasszem Szulejmanival, Irán nagyhatalmú kémfőnökével, az iráni külpolitika egyik meghatározójával, Irán de facto második számú vezetőjével, az látszólag egységbe kovácsolta az amúgy nagyon is megosztott országot. Amikor a három napos gyász leteltével Irán nagyon is korlátozott ellencsapással reagált az amerikai csapásra, úgy tűnt, hogy még a világ szimpátiáját, de legalábbis megértését is kivívták.

Ezt a jóindulatot pazarolta el az iráni vezetés azzal, hogy megpróbálta eltusolni az ukrán utasszállító lelövését. A gépet az iráni csapás éjszakáján lőtte le egy légvédelmi egység, aminek a kezelője tévesen támadó drónként azonosította a felszálló gépet. (Via The Guardian)