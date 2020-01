Simonka nem ért rá Orbánnal egyeztetni, mert éppen a bíróságon volt vádlottként

Múlt vasárnap jelentette be a Fidesz, hogy Orbán Viktor magához rendelte a párt választókerületi elnökeit. El is kezdődött a Várba járás, a pártelnök ugyanis a Miniszterelnökségen fogadta pártja helytartóit. Aki megfordult a miniszterelnöki dolgozóban, gyorsan ki is posztolta a sablonfotókat: választókerületi elnök Orbánnal kezet fog a zászlónál, választókerületi elnök ásványvizek társaságában egyeztet a színes táblázattal készülő Orbánnal.

Nem mindenki kerül még sorra, de Békés megye már igen. Itt négy választókerületi elnök van.

Békés megye, 1. válaszókerület. Vk-elnök: Herczeg Tamás

Békés megye, 2. választókerület. Vk-elnök: Dankó Béla.

Békés megye 3. választókerület. Vk-elnök: Kovács József.

Békés megye 4. választókerület. Vk-elnök: Simonka György.

Simonka a Karmelita kolostor helyett a bíróságon volt, mert bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják, és az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést és 850 millió forintos vagyonelkobzást kért rá.



Ma arról posztolt, hogy „Néhány szabadnap után újra munkában! Munkára jelentkezem, mint ahogyan idáig, továbbra is állok rendelkezésére mindazoknak, akik számára segítséget nyújthatok.”

És tényleg, már egyeztetett is, igaz nem a Karmelitában:

Eközben a Miniszterelnökségen, mintha a karton Puhl Sándor fogadná a vk-elnököket: