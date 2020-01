A választások környékén valaki Fidesznek akarta elnevezni a kislányát, de nem engedték neki

Az Index elkérte, hogy 2019-ben melyek lettek a választható nevek, amiket a magyarok újszülöttjeiknek adhatnak. Ez alapvetően úgy zajlik hazánkban, hogy van egy nyilvános női és férfineveket tartalmazó lista, amit az MTA alá tartozó Nyelvtudományi Intézet gondoz, és ami havonta frissül.

Így derült ki, hogy a választások környékén volt valaki, aki Fidesznek akarta elnevezni a kislányát. Ez nem ment át végül, mert márkanévnek értékelte a Nyelvtudományi Intézet, hiába létezik igazából a Fidesz személynévként is.

Az Index összeszedte, milyen elvek alapján dönt az intézet, és arra jutottak, nem szeretik a túlzott becézgetést, nem engedik a durván ciki neveket, és ha valaki ősi magyar nevet akarna adni gyerekének, ahhoz kell egy hiteles írott forrás is, ami egyértelműen bizonyítja, hogy ez egy magyar személynév volt. Jó néhány nevet tavaly is elutasítottak, de bekerültek újak is. A lányok például már lehetnek Krisztik vagy Böbék, de akár Lupiták is, ami a Guadelupe rövidült változata. A fiúknál engedélyeztek angol és svéd eredetű neveket is, így hivatalosan is lehet a gyerekünk neve Emett vagy Baldur, de a vietnami Kien is átment.

A teljes cikkben még számos érdekesség olvasható.