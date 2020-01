Index: Kubatov egy évvel a választások előtt szólt Borkainak, hogy elő fog kerülni egy jachtos szexvideó

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója már 2018 őszén, egy évvel az önkormányzati választások előtt szólt Borkai Zsoltnak, hogy a kampányban valószínűleg előkerül majd róla egy jachtos szexvideó, írja az Index. A lap szerint Kubatov azzal nyugtatta a győri polgármestert, hogy ezt magánügynek tekintik, nem jelent veszélyt a politikai karrierjére, viszont neki kell rendeznie az ügyet.

Az Index a zsarolási ügyben indított nyomozásban tett tanúvallomásokra hivatkozva írja ezt, ahogy azt is, hogy tavaszra végképp híre ment az ügynek a Fideszben, addigra Kósa Lajos és Kocsis Máté is tudott róla. Utóbbi megerősítette a lapnak, hogy 2019 tavaszán Borkai egy győri rendezvényen szólt neki, hogy a kampányban előkerülhet egy „nőügy”.

Sőt, a lap szerint Borkai a rendőröknek azt mondta, Orbán Viktor is tudott a felvételről. Legalábbis erre következtetett abból, hogy Kubatov a Fidesz-székházban egyszer azt mondta neki, „a főnök” magánügynek tekinti az ügyet, a jobboldali média pedig blokkolni fogja a témát.

Tízmillió volt a hallgatás ára, de nem érte meg kifizetni

Közben Rákosfaly Zoltán, a Borkai-körhöz tartozó ügyvéd vezetésével magánnyomozás indult, hogy megtudják, kinél vagy kiknél lehet a felvétel. Az Index szerint még a választási kampány előtt kapcsolatba kerültek egy diósdi férfival, aki azt állította, nála van az eredeti videó, amiért 12 millió forintot kért, végül tízmillióban állapodtak meg.

A pénzt a hajóút résztvevői dobták össze, fejenként 1,6 milliót fizettek, köztük Borkai is. A lap szerint az üzletről hallgatási szerződést kötöttek, amiben Rákosfalvyék megvásárolták a videó felhasználásának jogát. Azóta persze kiderült, hogy nemcsak a diósdi férfi rendelkezett a felvétellel, ami végül az Ördög Ügyvédje blogon jelent meg. Az Index cikke szerint Borkai azt mondta a rendőröknek, hogy éppen teniszezett, amikor Kubatov azzal hívta fel, hogy másnap nyilvánosságra fog kerülni a videó, és számítson a korrupciós ügyek előkerülésére is.

Volt válogatott focistához is került néhány kép

Tavaly november óta tudjuk, hogy Póczik József egykori válogatott focistához is eljutott néhány kép a jachtos partiról, amiket állítása szerint egy budapesti szálloda recepcióján vett át, majd adta át őket Borkainak. A 444-nek azt mondta, esze ágában sem volt megzsarolni ezzel Borkaiékat, és az Index szerint ezt - egy embert leszámítva - a tanúvallomásokbban sem állította senki.

Szintén az Index írt arról, hogy Póczik így is könnyen összekapcsolható volt a polgármester adriai szextúrájával. A lap szerint Póczik élettársának fia, F. Gábor közvetítette a lányokat a hajóra, ahol a barátnőjével együtt ő is jelen volt, és ő eszelte ki, hogy a barátnőjével felvételeket készít a hajón. F. Gábor korábban jóban volt Rákosfalvyval, de megromlott a kapcsolatuk, amiben az is szerepet játszott, hogy F. Gábor elszámolási vitába keveredett a kereskedőként ismert édesapjával, és ebben a vitában Rákosfalvy az apát segítette.

Az Index szerint F.-en és feleségén keresztül juthatott el az anyag a diósdi férfihez, miközben másokhoz - például Póczikhoz - is kerülhetett néhány bizonyíték.