Az Emmi szerint az emberek a hibásak a rákos megbetegedésekért

Az Emmi közleménye szerint ma minden adott Magyarországon ahhoz, hogy a rákos megbetegedéseket kezelni tudják, szerintük csak azért van ennyi beteg, mert az emberek nem hajlandók felhagyni a káros életmódjukkal és a dohányzással, írja a Népszava.

Kedden láttak napvilágot az Eurostat adatai miszerint 2016-ban százezer lakosra 345 rák miatti haláleset jutott Magyarországon, az Európai Unióban nálunk a legmagasabb ez az arány.

Az Emmi szerint viszont csalókák az Eurostat adatai, mert „Magyarországon minden rákbeteget regisztrálunk, azt is, aki más betegségben hal meg, és életében még nem volt ismert a daganatos betegsége, míg azokban az európai országokban, ahol jóval kevesebb boncolást végeznek, ott ezek a betegek nem kerülnek bele a statisztikába". Pedig egy svéd kutatás is alátámasztja az Eurostat adatait, amiből kiderül, hogy nem csak nálunk diagnosztizálják a legtöbb beteget, de tőlünk veszi el a rák a legtöbb egészséges évet, és nekünk kerül ez az egész a legtöbbe. A rákos megbetegedések 40-45 százaléka megelőzhető lenne, ha a kormány többet tenne a szűrőprogramokért és használná az egymilliárdért megvásárolt szűrőbuszokat. Emellett a dohányzás visszaszorítására, a HPV-védőoltások általánossá, a prosztata- és tüdőrákszűrések költséghatékonyabbá tételével is meg lehet előzni a megbetegedéseket vagy még időben elkapni azokat. Arról nem is beszélve, hogy többet is kellene költeni az egészségügyre.

Kásler Miklós szerint viszont „a rákhalálozás elleni harcban maguk az emberek tehetik azonban a legtöbbet, mert a magyarországi magas megbetegedési arány legfőbb oka a helytelen életmód és az, hogy még mindig kevesen mennek el szűrésekre." Még példát is hoznak erre, miszerint tíz tüdőrákos közül kilenc dohányzik vagy korábban dohányzott.

A közlemény azt is kijelenti, hogy ma már van népességszintű méhnyak- és emlőrákszűrés és tavaly elindult a vastagbélszűrés és a tüdőrákszűrés is,