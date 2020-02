Oroszországban kezelik Jordan Petersont gyógyszerfüggősége miatt, közel volt a halálhoz

Egy orosz kórházban kezelik Jordan Petersont, mesterséges kómában is tartották - közölte a nyilvánossággal a kanadai pszichológus-életmódtanácsadó lánya, Mikhaila.

Peterson először szeptemberben vonult be egy New York-i elvonóközpontba a szorongásoldó gyógyszerektől való függősége miatt, a helyzet azóta sokkal súlyosabbra fordult. Lánya elmondása szerint Peterson évekkel ezelőtt kezdett benzodiazepin nyugtatókat szedni orvosi receptre autoimmun betegsége miatt.

A függőség azután vált nyilvánvalóvá, hogy Peterson feleségét tavaly rákkal diagnosztizálták, ami annyira megviselte a férfit, hogy emelni kellett a gyógyszeradagját. Lánya elmondása szerint Peterson szervezete ráadásul paradox reakciókat produkált a gyógyszerre, vagyis éppen ellentétes hatást váltottak ki, ami ritka, de nem példátlan a benzodiazepinek esetében.

Mikhaila Peterson szerint a legrosszabb tünet az akatízia, vagyis akaratlan, nyugtalan mozgáskényszer volt, apja nem tudott nyugodtan ülni. Ez olyan súlyos volt, hogy Petersonnak öngyilkos gondolatai voltak lánya szerint.

Több kórházba is elvitték, ahol többször is félrediagnosztizálták lánya szerint, és újabb gyógyszereket írtak fel neki. Többször is közel volt a halálhoz, mondja Mikhaila.

Januárban elvitték Petersont Oroszországba, hogy egy ottani kórházban kezeljék. Közben tüdőgyulladást is kapott, a kórházban pedig mesterséges kómába helyezték nyolc napra. Lánya elmondása szerint a legsúlyosabb elvonási eljáráson ment végig, amiről valaha hallott, de szerinte az orosz orvosok nem akarták újabb gyógyszerekkel kezelni a gyógyszerfüggőséget, hanem „merték orvosilag detoxiálni” apját.

Mikhaila elmondása szerint apja négy hetet töltött az intenzív osztályon. Mostanra valamivel jobban van, de még hosszú az út a felépülésig, és idegi károsodás is érte, ami Mikhaila szerint remélhetőleg csak átmeneti. Azt mondta, apja vissza fog térni.

Peterson 2015-ben lett az észak-amerikai kultúrharc ismert figurája, először azzal, hogy élesen tiltakozott a törvény ellen, ami kötelezővé tenné volna a választott személyes névmások használatát. Videóival, tévészerepléseivel és előadásaival világszerte híres és sokat vitatott figura lett. 12 szabály az élethez címmel könyvet írt, ami magyarul is megjelent. Tavaly májusban Budapesten tartott előadást, találkozott Orbán Viktorral is, Kanadában pedig Slavoj Žižekkel vitázott. Korábban többször is nyíltan beszélt depresszióval vívott küzdelméről, ami kamaszkora óta tart.