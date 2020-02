A szélvédőn szétkenődő bogarak száma alapján nagyot csökkent Európában a rovarok száma

"Rovarapokalipszist" emleget a Guardian két új tudományos kutatás alapján, melyekben az autók szélvédőjén szétkenődő rovarok száma alapján arra következtettek, hogy drasztikusan csökkent Európában a rovarállomány az elmúlt két évtizedben.

Az egyik kutatás a dán vidéken közlekedő autók szélvédőit vizsgálta 1997-2017 között. A kutatók számításai szerint húsz év alatt nyolcvan százalékkal csökkent a szélvédőn szétkenődő rovarok száma, vagyis ennyivel csökkenhetett általában is a rovarállomány. A tanulmány szerzői ugyanilyen mértékű csökkenést tapasztaltak a rovarokkal táplálkozó fecskék állományában is.

"A természetjárók ezt már régen megjósolták" - nyilatkozta a Guardiannak Anders Pape Møllerfrom, aki már ötven éve járja azt a vidéket, ahol húsz éven át vizsgálták a szélvédőn szétkenődő rovarok számát. Mint mondta, gyerekkorában a szüleinek rendre félre kellett húzódniuk, hogy lemossák a sok szétkenődött bogarat a kocsijuk szélvédőjéről. "Ilyen ma már nem fordul elő" - mondta.

Egy másik kutatás a nagy-britanniai Kent megyében vizsgálta a kocsik rendszámtábláján szétkenődő rovarok számát. Megállapításaik szerint 2019-ben feleannyi rovar pusztult el így, mint 2004-ben. Paul Tinsley Marshal, a Kent Wildlife Trust szakértője szerint a kutatás eredményei egybevágnak az egyéb vizsgálatokkal a rovarállomány csökkenéséről. Márpedig ennek komoly továbbgyűrűző hatása lehet, mert a rovarok fontos elemei a táplálékláncnak.

A rovarok pusztulásáért az élőhelyük pusztulása és a rovarirtó szerek használatának terjedése mellett a klímaváltozás és a városi fényszennyezés is felelős lehet. (Via The Guardian)