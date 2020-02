Kiválasztott cégek között dől el, ki építheti az atlétikai stadiont a budapesti világbajnokságra

Megjelent a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra épülő stadion közbeszerzési kiírása. A pályázaton nem indulhat el akárki, csak a meghívott cégek - vette észre a K-Monitor.

Hogy kik lesznek a kiválasztottak, a kiírásból egyelőre nem derül ki, csak annyi, hogy öt cég lesz. Ahogy azt sem tudni, hogy nagyjából mennyit szán az állam a közösből a stadion építésére.

Pedig a nyílt verseny aligha ártana, amire remek példa a másik nagy budapesti sportépítkezés, a 2022-es Európa-bajnokságra készülő szupersportcsarnok. Itt szintén a meghívásos pályázat mellett döntöttek. Öt céget kértek fel, egyiket sem lehet azzal megvádolni, hogy rosszul menne nekik a NER-idején (a kiválasztottak: Mészáros Lőrincék Fejér-B.Á.L.-ja, a Garancsi-féle Market, a déli határkerítést építő merALCOM, Paár Attila West Hungária Bau-ja és a szintén sok munkán tapasztalatokat szerző KÉSZ Zrt.). A belterjes verseny első körében sokkolóan drága ajánlatok érkeztek, majd miután a kormány hozott egy határozatot, hogy legfeljebb bruttó 101,5 milliárd forintot szán a kézicsarnokra, ami nettóban 74,1 milliárd, láss csodát, a NER-kedvenc építőipari cégek jelentősen, sok tízmilliárddal olcsóbb ajánlatokat adtak be. Az első körben 115 milliárdos volt a legolcsóbb ajánlat, a másodikban már „csak” 78 milliárd.



Vagyis - nyílt verseny híján - most is abban lehet csak bízni, hogy annyira nem jönnek drága ajánlatok a NER háziversenyében, amik már a kormány számára is erős túlzásnak tűnnek.

Amikor Fürjes Balázstól, a nagy budapesti ingatlanprojektek kormányzati levezénylőjétől decemberben megkérdeztük, hogy mennyire becsüli az atlétikai stadion felépítését és környezetének kialakítását, legalább nagyságrendileg, az államtitkár kitérő választ adott.

„Fillérre pontosan akkor lehet megmondani, hogy mennyibe fog kerülni a ferencvárosi szabadidő és közpark, és benne az atlétikai központ felépítése, amikor elkészültek a kiviteli tervek és a közbeszerzéseket lefolytattuk. Akkor felelős és végleges a válasz. Nagyságrendi becsléseink természetesen vannak, de ezeket azért tartjuk meg magunknak, hogy később véletlenül se keveredjek önellentmondásba, és ne adjak tippeket a kivitelezőknek, hogy egy közbeszerzésen mi az a maximum, amit beírhatnak az árajánlatban.”

Szerinte „bőven Magyarország teherbíró képességével összhangban van ez a vállalás, a magyar állami költségvetés kiadásainak 2023-ig évente pár ezrelékét sem fogja elérni a szükséges befektetés”.

Egy dolog derült ki a kiírásból: a stadionban a világbajnokság idején 37 326 férőhely lesz. Ebből 22 795 ideiglenes, amit elbontanak a világbajnokság után, mert nincs szükség ekkora atlétikai stadionra. A megmaradó létesítmény így 14 531 férőhelyes lesz.