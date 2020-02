A WHO főnöke szerint egyre romlanak az esélyeink a koronavírus-világjárvány megelőzésére

Immár Olaszországban is van halálos áldozata a koronavírusnak, jelentette péntek éjjel az ANSA olasz hírügynökség. A 78 éves páciens az északi Padovában hunyt el. Az, hogy hol fertőződött meg, nem derült ki a beszámolóból. Az olasz egészségügyi hatóságok pénteki jelentése szerint Lombardiában 15, a szomszédos Venetóban 2 fertőzött van.

Tetőtől talpig védőruhába burkolt mentősök visznek kórházba egy hermetikusan bebugyolált fertőzöttet a dél-koreai Chuncheonban 2020. február 22-én. Szombaton újabb 142 esetet erősítettek meg a dél-koreai hatóságok. Fotó: -/AFP

Dél-Koreában, ahol egyre kritikusabb a helyzet, szombatra már 342-re nőtt a bizonyítottan fertőzöttek száma, a járvány elsősorban még mindig a déli Daegu városában terjed egy keresztény szekta tagjai között. A hatóságok azt kérték, hogy a mintegy 9000 tagot számláló felekezet tagjai önként karanténozzák el magukat. Dél-Koreában eddig két ember halt meg a járványban, és 17 beteg gyógyultan hagyta el a kórházat.

Az új, Kínán kívüli gócpontok kialakulása egyre jobban aggasztja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus, a szervezet igazgatója szerint egyre szűkül az az ablak, amiben még sikerrel lehet megfékezni egy világjárvány kitörését. Mert bár a kínai hatóságok az új fertőzések és halálesetek tekintetében is csökkenésről számoltak be, a dél-koreai, olasz és iráni esetek alapján úgy tűnik, a járvány kitört Kínából. "Aggasztó, hogy számos esetben nincs egyértelmű epidemiológiai kapcsolat - találkozás azonosított fertőzöttel vagy utazás a járvány súlytotta területre" - mondta. A legaggasztóbbnak az iráni eseteket tartja, amelyek mintha a semmiből jöttek volna.

Iránban a síiták szent városa, Kom a járvány gócpontja, ezidáig 18 esetet erősítettek meg az országban. Ebből a gócból már tovább is terjedt a fertőzés, a libanoni hatóságok is megerősítettek már egy fertőzést, a 45 éves nő Komból érkezett Bejrútba.

Ghebreyesus azért azt is hozzátette, hogy a Kínában és világszerte bevezetett intézkedések esélyt adnak a világjárvány megelőzésére. (Via BBC)