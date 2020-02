A külügyminisztérium három év alatt 450 millió forintot adott a zongorista Havasi Balázs cégének

A kormany.hu-n jelent meg a Külügyminisztérium 2015-2019 közötti szerződéseinek táblázata. Egymilliárd forint alatti tételekről van szó, de azokból elég sokról. Olyan érdekességekkel, mint a Havasi Balázs zongorista cégének több részben kifizetett 450 millió forint.

Ennek a tételnél a külügy a 1756/2015. számú kormányhatározatra hivatkozik. A 2015. októberben megjelent határozat „Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról” szól, elvileg tíz művészeti produkciót említenek benne, aminek megvalósításával a külügyet bízták meg. 2015-ben még csak 25 milliós volt rá a keret (alig volt még hátra az évből valami), 2016 és 2018 között már évi 150 millió forint.

A szerződésekben meg is található a háromszor 150 millió. A komplett 450 millió forint a Symphonic Concert Management Kft.-nél landolt. Ez Havasi Balázs cége. Röviden ennyi szerepel a szerződés leírásában: Havasi Landmark World Tour – A magyar kultúra estje a modernitás és az innováció jegyében. 2018-ból három koncertet említenek meg: Miami, Ljubljana, Gdańsk.

Több esetben van rá példa, hogy a külügy támogatja magyar művészek külföldi fellépéseit, mint a Magyar Állami Népi Együttes, Budapest Jazz Orchestra vagy a Győri Filharmonikus Zenekar előadásait, de jóval kisebb összeggel, mint Havasi turnéját. (A győri filharmonikusok 45 milliót kaptak japán és dél-koreai útjukra.)

Átfogó helyzetképek

Vannak további rendszeresen felbukkanó partnerek is, mint a Hétfa Kutatóintézet Kft. Ők tanulmányokat készítenek a külügynek.

Átfogó helyzetkép készítése a Muravidéken élő magyarságról, 11 938 000 forint

Bécsi Magyar Gimnázium létesítését megalapozó igényfelmérés elkészítése, 5 905 500 forint



Naprakész, átfogó helyzetkép készítése a Horvátországban élő magyarságról, 12 065 000 forint

Sőt, a külügyi listán nincs is fent, de ez is szerepel a Hétfa referenciái között: „a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai területi társulásokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai támogatása”. De nemcsak a külügynek dolgoztak, a honlapjuk szerint elemeztek a belügynek, a pénzügynek, az Emminek, a Miniszterelnökségnek, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának és még egy sor más szervezetnek.

Szijjártó testvére dolgozik a rendezvényszervezéssel megbízott Truck Race-nek

2018-ban a külügy négy szerződést is kötött a Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft.-vel, aminek az operációs igazgatója Szijjártó Sarolta, Szijjártó Péter testvére. A megbízás egy V4-es logisztikai konferenciáról és fórumról szólt, amit a Hungaroringen szerveztek meg. Mindenestül 116 milliót fizetett ki a minisztérium a cégnek, ami alapvetően a kamionos Európa-bajnokság magyarországi futamának szervezésére jött létre, a tavalyi V4-es fórum is a verseny előttre volt időzítve. A fórumon megjelent Szijjártó Péter is. Ahogy egyébként a miniszter díjat is adott át pár nappal később kamionos Európa-bajnoki futamon, amit a Truck Race szervezett, és aminek a megrendezését az állam is támogatja.



A G7 tavaly ősszel már foglalkozott a Truck Race Promotion Kft.-vel. A V4-es fórum megrendezése mellett a cég (a Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel közösen) kapta meg a feladatot, hogy 215 millió forintért írjanak egy 200 oldalas megvalósíthatósági tanulmányt a nyíregyházi multifunkciós versenypályáról. Az mondjuk nem kérdés, hogy elkészült a nyíregyházi autó-motor sport aréna, mert három kormányhatározat is készült róla.

A Truck Race Promotion Kft. a külügyminisztérium tavalyi szerződéseiben már nem került elő.

Nem spóroltak a Víz Világtalálkozón

Összességében a legnagyobb tételek a szerződésekben azok a hazai rendezvények, amiket a külügy finanszíroz. Ilyen volt a 2016 és 2019-es Víz Világtalálkozó vagy az ITU Telecom World konferencia.

Orbán Viktor az ITU Telecom World konferencián. Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A tavalyi ITU a Hungexpo kibérlésével, a Várkert bazárban tartott gálavacsorával és egyebekkel egymilliárd forintba került. (Nagyjából ennyit költöttünk rá 2015-ben is.) A tavalyi víz világtalálkozó kijött ennek a negyedéből.

Ami még jelentős tétel, a Medve utca 25-29. számú irodaház bérleti díja, bebútorozása és takarítása. 2017-ben az A épület bérleti díja 557 millió forint volt, 2018-ban a B épületért 703 millió forintot fizetett a külügy a Kométa-B. Kft-nek (a tulajdonosa az Ausztriában bejegyzett Cross Border Management Holding GmbH, ami a kerámiagyáros és irodaház-üzemeltető Bolgár család érdekeltsége.) Több mint 130 millió forintot költöttek az irodaház berendezésére, 18 milliót a vagyonvédelmi eszközökre. 2018-ban 19 milliót költöttek takarításra, ugyanennyit higiéniai anyagok beszerzésére. Majd kiderült, hogy ennek az irodaháznak a B épületében lesz a Trük Tanács, ami miatt további bútorokat kellett venni még 5 millióért. De a Türk Tanács megkapta a Budakeszi úton lévő Ybl-villát is, amit korábban a Magyar Művészeti Akadémiának vett meg az állam, fel is újították, de még így is 5 milliót ráköltöttek állagmegóvásra. Mindkét ingatlant ingyen használhatja a Türk Tanács, a rezsiköltségeket is a magyar állam állja.

Van még pár érdekes költség. Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszónak nemzetközi sportdiplomáciai tevékenységre 6,7 millió forintot fizetett tavaly a külügy, Kökény Rolandnak sportdiplomáciai márkaépítő tevékenységre 5,6 milliót. Kun Miklós történész tanácsadóként 8,1 milliót kapott a minisztériumtól.

Ahhoz képest, hogy Balásy Gyula két cége, a New Land Média és a Lounge Design fürdik a tízmilliárdos kormánypropaganda-megbízásokban, a külügy külön is kötött szerződést kommunikációs tanácsadásra (8 millió forint) és a Nemzetközi Űrhajósszövetség októberi kongresszusán bemutatott prezentációra is 13 millió plusz áfáért, ahogy bevonták őket a kínai turisztikai együttműködés honlapjának továbbfejlesztésébe is 8 millióért.

Szijjártó fotózására 9 millió ment el tavaly, hatmillióért vettek a Kerényi Imre által szerkesztett Nemzeti Könvytár sorozatból, ami minden állami hivatal könyvespolcának kötelező kelléke. Kiderült az is, hogy van olyan kormánybiztos, akinek a feladatai ellátásához szükség van egy Skoda Super B-re (13 millióért). Zoób Kati cégétől pedig 10 millióért vettek ajándéknak szánt nyakkendőket és sálakat.