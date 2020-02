Meghalt Jens Nygaard Knudsen, a Lego-figurák alkotója

78 éves korában elhunyt Jens Nygaard Knudsen, "a játékipar ismeretlen hőse", a Lego-figurák alkotója. "Mély szomorúsággal hallottuk, hogy Jens Nygaard Knudsen ... eltávozott" - írta a Twitteren a Lego.

"Köszönjük, Jens, az ötleteidet, a képzeletedet, és hogy építők generációit inspiráltad" - írták.

Knudsen ALS-ben szenvedett, február 19-én, nyugat-dániai otthonában hunyt el, közölte egykori kollégája, Niels Milan Pedersen az AFP francia hírügynökséggel.

"Fantasztikus volt a képzelete. Amikor brainstormoltunk, az inkább agyhurrikán volt, annyi ötlete volt" - mondta Pedersen.

Knudsen 1968-2000 között dolgozott a Legónál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és az űrkészleteket is. "Valójában ő a játékipar egyik ismeretlen hőse" - írta róla a Lego dizájnrészlegéért felelős elnökhelyettese, Matthew Ashton. "Nélküle én magam sem kaptam volna ihletet arra, amit ma csinálok. Néküle nem is ez lenne a munkám" - írta. (Via CNN)