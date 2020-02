Schmidt Mária közalapítványa 2,9 milliárdot kapott a trianoni emlékévre

Magasról nagyon magasra emelte koronvírus-járvány globális veszélyének szintjét az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO), jelentette be a szervezet vezérigazgatója, Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, aki szerint aggasztó, hogy egyre több országban egyre többen betegek. Péntekig az összesítések szerint már több mint 83 ezren fertőződtek meg a világban, immár Afrikában is.