A szappannál jobb fertőtlenítőre nincs is szükség kézmosáshoz

Maguk is úgy látják, hogy már az egész városban, de még az interneten se kapni sehol alkoholos kézfertőtlenítőt? Palli Thordarson, az Új-Dél-Walesi Egyetem kémiaprofesszora szerint emiatt nem kell kétségbeesni, mert egy, tapasztalataim szerint még bőséges kínálatban kapható egyszerű háztartási kellék, a szappan tökéletesen alkalmas a koronavírus elleni védekezésre. Jellemzése szerint az egyszerű szappan "majdnem olyan, mint egy épület elbontásán dolgozó brigád, amelyik teljesen lerombolja az épületet és a téglákat is elszállítja". Mint mondja, a szappanos vízzel nem csupán lemossuk a kezünkről a vírusokat, hanem megsemmisítjük és ártalmatlanítjuk is.

Itt jegyezzük meg, hogy a világ egészségügyi hatóságai ajánlásukban eddig is a szappanos kézmosás fontosságát hangsúlyozták, az alkoholos kézfertőtlenítőket csupán alternatívaként említik. Igaz, azt is mindig hozzáteszik, hogy nem mindegy, hogyan mosunk kezet. Lehet, hogy már unják, de nem árt megismételni,

szappannal legalább húsz másodpercig súroljuk a kezünket öblítés előtt, így:

De hogy miért is ennyire hatékony szer a szappan a vírusok ellen?

Thordarson a Twitteren nagyon szakmaian, ábrákkal magyarázza mindezt el, akit ilyen mélységben is érdekelnek a részletek, az kattintson rá bátran, itt most nagyon leegyszerűsítve fogom csak elmagyarázni.

Képzeljék el, hogy olajat cseppentenek a vízbe. Az szép kis karikába rendeződve úszkál majd a felszínén, véletlenül sem vegyülve. Ha szappant is cseppentünk mellé, megfigyelhetjük, hogy az úgy tapad majd rá az olajcseppre, mintha az mágnesként vonzaná. Ez azért van, mert a köznyelvben szappanként jelölt anyagok ún. amfifílek, vagyis a molekula egyik oldala zsír, a másik oldala víztaszító, illetve -vonzó. A molekula zsírbarát része elkezdi feloldani az olaj zsírjait, így az pillanatok alatt elkeveredhet a vízben.

Thordarson szerint a vírusokat nanozsírcseppként is leírhatjuk, mert a genetikai információjukat zsír- és fehérjeburok védi. Vagyis a szappan ugyanúgy bontja le ezeket, mint az olajcseppet. És miután a zsíros védőburkát feloldotta, a vírus belseje már vízben is feloldódik.

Vagyis szappanos kézmosáskor nem pusztán lemossuk magunkról a vírust, hanem meg is semmisítjük. Már ha hagyunk időt a szappannak, hogy kifejtse a hatását, ezért is hangsúlyozzák az egészségügyi szervek azt, hogy legalább húsz másodpercig mossunk kezet - egy egyszerű trükk ennek betartására: dúdolják el magukban kézmosás alatt kétszer a Happy Birthdayt, az kb. húsz másodpercig tart.

Thordarson szerint az alkoholos kézfertőtlenítők is ezen az elven dolgoznak, mert az alkoholoknak szintén vannak amfifíl tulajdonságai. Csak ehhez nagyon nagy koncentrációban, legalább 60 százalékban kell alkoholt tartalmazniuk, az pedig a bőrünknek már nem annyira jó. Ennél kisebb koncentrációban viszont nincs értelmük, így olyan kézfertőtlenítőt, amiben nincs legalább 60 százalék alkohol, ne is vegyenek.

A szappannál ilyen megkötés nincs. Sőt, az amerikai gyógyszerészeti hatóság kifejezetten nem is ajánlja az antibakteriálisként hirdetett szappanokat, mert semmi sem igazolja azok hatékonyságát. Ellenben még a legegyszerűbb szappan is lazán oldja a zsírt, így a vírusok védőburkát is. (Via Vox)