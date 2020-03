Kínában már múlni látszik a járvány, a világban csak most kezdődik a java

Kezdjük a jó hírrel: Vuhanban, a koronavírusjárvány epicentrumában a második egymást követő napon jelentettek tíznél kevesebb új esetet, Kína többi részéről pedig egyáltalán nem jelentettek új, helyben átadott fertőzést, írja a Reuters. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság jelentése szerint Vuhanban csütörtökön mindössze öt új esetetet regisztráltak azután, hogy szerdán csak nyolcat. Hupej tartományban, aminek Vuhan a székhelye, már nyolcadik napja nem jelentettek új fertőzést. A bizottság ez alapján azt közölte, hogy Kínában már csúcsososdott a járvány.

A világban még tombol a járvány

A világ többi részén azonban a jelek szerint csak most kezdődik a java. A Johns Hopkins Egyetem a globális adatokat összegző oldala szerint jelenleg világszerte 128343 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük ezidáig 68324-en épültek fel a betegségből.

Olaszországban 12462 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma csütörtökre 827-re nőtt;

Iránban 10075 fertőzöttet jelentettek, a halálos áldozatok száma 429. Irán már csütörtökön is furán kerek számot, 9000 fertőzöttet jelentett, ami arra utal, hogy ezek az adatok bemondásra születnek. Egyes feltevések szerint a valós esetszám nagyságrendekkel magasabb lehet.

Dél-Korea, amely sokáig a második legnagyobb járványgóc volt Kína után, 7869 igazolt fertőzöttjével már csak a negyedik a sorban. Ott ezidáig arányaiban kevesen, 66-an vesztették életüket.

Franciaországban 2284, Spanyolországban 2277, Németországban 2078 fertőzöttet tartottak nyilván csütörtökön.

Az USA-ban is egyre nő az igazolt esetek száma, csütörtökön már 1663 esetet tartottak nyilván - a nyilvántartott esetek száma szerdán haladta meg az ezret, vagyis a járvány egyre gyorsabb ütemben terjed.

Ennek megfelelően az Egyesült Államokban is egyre szigorúbb óvintézkedéseket vezetnek be. New York cárosában csütörtökön rendkívüli állapotot hirdettek, Kaliforniában pedig átmenetileg bezárták Disneylandet. "Olyan helyzetbe kerültünk, amely csak a háborúhoz hasonlítható" - mondta Bill de Blasio, New York polgármestere a rendkívüli állapot bevezetésekor.

A városban csütörtökig 95 fertőzöttet regisztráltak, de a polgármester szerint ez a szám egy héten belül ezer fölé is emelkedhet. A rendkívüli állapotra tekintettel betiltottak minden, ötszáz fősnél nagyobb rendezvényt, a tiltás a Broadway népszerű előadásaira is vonatkozik. A város két leghíresebb komolyzenei előadótere, a Metropolitan Opera és a Carnegie Hall is bejelentette, hogy péntektől március végéig minden előadásuk elmarad.

Kalifornia kormányzója, Gary Newsome egyelőre csak a "nem létfontosságú" rendezvények elnapolását kérte, illetve azt, hogy átmenetileg zárják be az ötszáz főnél több befogadására képes szórakozóhelyeket. Ezután jelentette be a Disneyland, hogy péntektől bezárnak, hétfőtől pedig az ottani szállodák se fogadnak vendégeket.

Összeomlott a New York-i tőzsde

Közben Donald Trump kormánya a gazdasági nehézségek enyhítésére koncentrál, lapértesülések szerint a 2001-es terrortámadások, illetve a 2008-9-es pénzügyi világválság idején hozott intézkedéseket tanulmányozzák. Ez annyiban feltétlenül indokolt, hogy csütörtökön a New York-i tőzsde 1987 óta nem tapasztalt zuhanásba kezdett, a részvényárfolyam nagyobbat zuhant, mint az akkor fekete hétfőnek elkeresztelt napon. Ráadásul úgy, hogy a héten már ez előtt is többször átmenetileg fel kellett függeszteni a kereskedést. A részvényárfolyamok pár nap alatt több mint húsz százalékot estek.

A legnagyobb vesztesek a légitársaságok voltak, melyek Donald Trump szerda esti váratlan, nem egyeztetetett bejelentése után, melyben harminc napra felfüggesztette az EU schengeni övezetéből érkezők beléptetését, több mint húsz százalékot zuhantak. A légitársaságok mellett nagy vesztesek még az óceánjárókat üzemeltető cégek, a Royal Caribbean Cruises részvényei 32 százalékot vesztettek értékükből. Csütörtökön két nagy hajózási társaság, a hírekben mostanában rendszeresen szereplő Princess Cruises, illetve a Viking Cuises is bejelentette, hogy felfüggeszti hajói működését.

Belgiumban még a magánrendezvényeket is elhalasztanák

Európában is egyre szigorodnak az óvintézkedések. Péntek éjféltől Belgiumban is bezárják az iskolákat, éjszakai klubokat, kávéházakat és éttermeket. Sophie Wilmes belga ügyvezető miniszterelnök tájékoztatása szerint minden szabadidős tevékenységet, legyen az sport, kulturális vagy ünnepi jellegű, méretétől, a résztvevők számától vagy jellegétől függetlenül, akár állami, akár magánrendezvény, törölni kell, vagy el kell halasztani. Rendes nyitva tartás szerint csak a gyógyszertárak és az élelmiszerüzletek maradhatnak nyitva. A többi üzlet kizárólag a hétközben lesz nyitva, hétvégén zárva kell tartaniuk. A munkáltatókat felszólították, hogy munkakezdés szempontjából legyenek rugalmasok, ezzel is csökkentve a közlekedés túlzsúfoltságát, valamint ösztönözzék a távmunkát.

Ausztráliában pedig a rendezők törölték a Forma-1 hétvégi szezonnyitó versenyét. A döntést pár órával az első hivatalos edzés előtt hozták meg, de csak azután, hogy a McLaren csapata már bejelentette visszalépését. A McLaren egyik munkatársánál már napokkal ezelőtt kimutatták a koronavírust.