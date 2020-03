Ma nem fog megdőlni semmilyen melegrekord, tíz fokot csökken a hőmérséklet csütörtökhöz képest

A bámulatosan szép csütörtöki időjárást pénteken komoly lehűlés követi, a meteorológia előrejelzése szerint ma akár tíz fokkal is hidegebb lesz, mint tegnap volt.

Kétségbe azért nem kell esni, Budapesten például aktuálisan kimondottan kellemes időnk van, tíz fok körüli hőmérséklettel. Hasonló a helyzet az Alföld északi részén is, de a hagyományosan melegebb nyugati és déli széleken ennél hűvösebb van, Baranyában van, ahol csak négy fokot mértek.

Délelőtt aztán kissé megváltozik a helyzet. A magyar előrejelzés szerint az ország északnyugati felében és Budapesten is esni fog, így pl. Budapesten nem is nagyon lesz melegebb a jelenleg mértnél. Az ország déli határa mentén akár 13-15 fokig is felmelegedhet a levegő, mindenütt máshol 10-11 fok körül alakulhat.

Délután már az ország nagy részén eshet, a csúcshőmérséklet pedig sehol sem haladja majd meg a 15 fokot.

A csapadékos pénteket követően szombaton már előbukkanhat a nap, vasárnap pedig zavartalan napsütést ígérnek. Meleg viszont nem lesz, legalábbis a mainál melegebb nem. Sőt, éjszaka még fagyok is lehetnek, vasárnap hajnalban akár -5 fok is lehet.