Egy olasz kisváros minden lakóját kétszer teszteltek, nincs is már senkinek koronavírusa

Van egy Vo’ nevű kis olasz település Veneto régióban, Padova tartományban, a lélekszám 3341. A régió a legfertőzöttebb területek közé tartozik, az olasz egészségügyi minisztérium legfrissebb, csütörtök esti közlése szerint - ott ugyanis, Magyarországgal ellentétben, minden nap, régiókra bontva teszik közzé az adatokat - jelenleg ott van a harmadik legtöbb fertőzött.

Vo’-ból származott a 77 éves Adriano Trevisan: ő volt a COVID-19 első áldozata Olaszországban és egész Európában.

Olasz katonai járművek a lezárt településnél, a járvány venetói epicentrumában február 28-án. Fotó: Claudio Furlan/AP

Eddig 44658 tesztet végeztek el Venetóban, ebből sok jutott Vo’-ba, pontosan annyi, hogy minden egyes lakosának elég legyen két tesztelésre. Ez pontosan az az eljárás, amit a WHO ajánlott, és amelyet nem fogadott meg - többek közt - Magyarország kormánya sem. Pedig az Egészségügyi Világszervezet vezetője elég egyértelműen fogalmazott, azt üzente minden, a koronavírus-járványban érintett ország kormányának: teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!

A Velence közelében fekvő Vo’-ban pontosan így tettek: minden lakost leteszteltek, majd újrateszteltek. Ennek köszönhetően nem lettek újabb fertőzöttek a településen, annak ellenére, hogy körülöttük egyre keményebben tombolt a járvány.

A Financial Times azt írja, teljesen mindegy volt, voltak-e valakinek tünetei, tesztelték őket, és ha az eredmény pozitív lett, nagyon szigorúan karanténba zárták az összes kontaktszemélyét is. Andrea Crisanti, a londoni Imperial College járványügyi szakértője épp a Padovai Egyetemen kutatott, amikor a járvány elkezdődött, és ő is részt vett ebben a kísérletben. Ő azt kéri minden olyan ország kormányától, amely nem szorgalmazza a teszteléseket (Magyarországon kívül például az Egyesült Államok és Nagy-Britannia), hogy tanuljanak abból, ami Vo’-ban történt, és változtassanak a gyakorlaton.

„Az Egyesült Királyságban egy csomó fertőzés van, amiről tudomást sem vesznek” - mondta a szakértő a Financial Times-nak. „Mi meg tudtuk fékezni a járványt, mert azonosítottuk és elkülönítettük a 'rejtett' fertőzötteket” -mondta Crisanti.

A kísérlet sikere mutatja, milyen fontos az egyébként egészséges hordozók tesztelése és az izolálása - tehát az, amit a WHO is szorgalmaz. Crisanti professzor azt mondta, a szokatlan - és bizonyos értelemben véletlenszerű - tesztelési kísérlet Vo’-ban arra is jó volt, hogy egy teljes járványügyi képet kapjanak a vírusról a kutatók.

Azt még senki sem tudja biztosan, vajon mi az oka annak, hogy Észak-Olaszországban ilyen gyorsan terjed és ennyire pusztító a vírus, de Crisanti professzor nem az olasz társadalmi életet, a kultúrát és a szokásokat (puszi és ölelés) hibáztatja, szerinte talán inkább az ország szoros kereskedelmi kapcsolata Kínával lehetett a baj.

A gyors döntést arról, hogy mindenkit tesztelnek, Adriano Trevisa feruári 22-ei halála után hozták meg. Az első tesztelési körben, amit február végén végeztek el, a lakosság 3 százaléka bizonyult fertőzöttnek, a hordozók felének nem voltak tüneteik. Az összes fertőzöttet karanténba rakták, és tíz nappal később újabb teszteket végeztek minden lakoson. Ekkor a fertőzöttek aránya már csak 0,3 százalék volt.

Fontos ugyanakkor, hogy

azok közül, akik a második körben bizonyultak fertőzöttnek, legalább hatnak egyáltalán nem volt tünete, így tesztelés nélkül biztos, hogy nem kerültek volna karanténba, és így a fertőzöttek száma újra növekedni kezdett volna.

Több ország - köztük Nagy-Britannia - dédelgeti a nyájimmunitás elvét, ami feltételezi, hogy aki egyszer már átesett a betegségen, immunis lesz (a koronavírusról ez eddig nem bizonyosodott be). Ha tényleg immunis lesz, akkor egyre többen válnak immunissá, és a járvány visszaszorul. Ez a stratégia rengeteg áldozattal jár, és a szakértők többsége óriási baklövésnek nevezi, köztük a Harvard Egyetem epidemiológiai professzora, William Hanage, aki a Guardiannek írt véleménycikkében azt írta, amikor először meghallotta, hogy Boris Johnson kormánya ezt a stratégiát választotta, azt hitte, ez csak egy tipikus angol vicc.



Hasonlóan vélekedik a WHO európai szakértője, Dorit Nitzan, aki kedden azt mondta, annyira keveset tudunk még az új koronavírusról, hogy nem nagyon lehet megmondani, mi a jó tanács, de szerinte a nyájimmunitásra bízni a dolgot annyira nem tűnik jó ötletnek.

A Guardian által hétfőn nyilvánosságra hozott, kiszivárgott kormányzati dokumentumból az derült ki, nincs is elég teszt, és a britek úgy számolnak, még egy évig fog tartani a járvány, és a lakosság 80 százaléka el fogja kapni a fertőzést.

Magyarországon eddig csak 2322 mintát vettek, kevesebbet az egész országban, mint egyedül Vo’-ban. Nálunk tesztet csak akkor csináltak, ha a páciens két feltételnek is megfelelt: tüneteket kellett mutatnia, és kontaktusba kellett lépnie egy fertőzött személlyel. Pintér Sándor ugyan nem mutatott tüneteket, de rajta azért kétszer is elvégezték a tesztet, amiről a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Gulyás Gergely elég ellentmondásosan nyilatkozott. Arról is beszélt, a belügyminiszter esetében nem tartották be a szabályokat, ugyanis Pintér egy hetet sem töltött karanténban.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a tesztelésről is: azt mondta, hogy teljes bizonyossággal nem tudjuk megmondani, hogy valaki fertőzött-e, mert a teszt akár kétszer is negatív lehet valakinél és a lappangási időt követően kiderül, hogy beteg. Majd nem sokkal később azzal indokolta, hogy Pintér Sándor ilyen gyorsan elhagyhatta a karantént, hogy kétszer is negatív lett a tesztje.



Venetóban a hatóságok azt tervezik, az egész régióban agresszív tesztelésbe kezdenek, naponta legalább 11 ezer tesztet akarnak elvégezni. „Ha valaki felhívja a forróvonalat, és azt mondja, beteg, az egész családját, az összes barátját és az egész lakóépületet letesztelik” - mondta Crisanti.

Veneto kormányzója, Luca Zaia, a Vo’ -ban végzett kísérlet kezdeményezője kedden elismételte, továbbra is az agresszív tesztelésben hisz. „Egy tünetmentes hordozó akár 10 embert is megfertőzhet” - mondta Zaia újságíróknak. „A tesztelés életeket menthet”.