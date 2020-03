Gulyás Gergely szerint a 65 éven aluliak nyugodtan megfertőzhetik egymást. Ne hallgassanak rá!

"Azt is látjuk és tudjuk mondani, hogy valójában mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza fertőzhetjük egymást, abból legfeljebb egy kellemetlen influenza tünetei következnek, ha valaki nem beteg egyébként" - közölte Gulyás Gergely a heti rendes kormányzati sajtótájékoztatón egybegyűlt újságírókkal.

Gulyás miniszter, hogy egy jelzőjét kölcsönvegyem, összevissza beszél. Vagy legalábbis fogalma sincs róla, hogy hogyan kell értelmezni statisztikai adatokat. Mert az ugyan igaz, hogy a 65 éven felüliek kiemelten veszélyeztetettek, sokkal nagyobb arányban okoz náluk súlyos tüneteket a betegség, mint a fiatalabbaknak. Ez azonban még véletlenül se jelenti azt, hogy a 65 éven aluliakra nem veszélyes a betegség. Sőt! Az amerikai Járványügyi Központ szerdán publikált tanulmánya szerint az Egyesült Államokban elsőként regisztrált 2449 fertőzöttnek a 31 százaléka volt 65 éven felüli, tehát 69 százalékuk ennél fiatalabb volt, 28 százalékuk a 20-44 éves korcsoportból került ki. A kórházi ápolásra szorulók 38 százaléka 20-54 éves, az ott intenzív gondozásra szoruló 121 betegnek csaknem a fele 65 éven aluli.

És ugyan a halálozási ráta is 65 éves kor felett ugrik meg, de Kínában 14 éves volt a legfiatalabb áldozat, arról nem is beszélve, hogy a betegség még egészséges fiataloknak is maradandó károsodást okozhat. A covid-19 súlyos, kétoldali tüdőgyulladást okozhat, az meg nem tréfadolog. Ahogy egy orvos forrásom fogalmazott: "a súlyos kétoldalú tüdőgyulladás olyan visszafordíthatatlan károsodással is járhat, hogy ha túlélik, életük végéig oxigénre szorulnak, vagy soha többet nem tudnak már futni a busz után. Megterhelődik a szívük, lecsökken a várható életévek száma. Lehet, hogy fél évet fognak azon dolgozni a rehabon, hogy a vécéig el tudjanak menni".

Hogy arról már ne is beszéljünk, hogy az egymást Gulyás tanácsa alapján "nyugodtan" összefertőző 65 éven aluliak robbanásszerű ütemben képesek elterjeszteni a járványt, és mert a miniszter állításaival szemben igenis súlyosan megbetegedhetnek, túlterhelni az egészségügyi ellátórendszert - amely nem azért omlana ettől össze, mert olyan állapotban van, amilyenben, hanem mert a világon sehol sincs olyan egészségügyi rendszer, amit tömeges megbetegedésekre optimalizáltak.