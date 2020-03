A Pedagógusok Szakszervezete szerint nem mond igazat az államtitkár, a digitális oktatásban épp hogy többet kell dolgozniuk

Nyílt levélben reagált Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tegnapi kijelentéseire a legnagyobb, mintegy 25 ezer tanárt tömörítő érdekvédelmi szervezet.

Ebben az áll, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) „meglepődve hallgatta és olvasta” a nyilatkozatot, mert bár a pedagógusok többsége valóban pozitívan állt a digitális távoktatáshoz, amelyre egy hétvége alatt kellett felkészülni, de

az erős túlzás, hogy „boldogság van szerte a rendszerben”, és az is túlzás, hogy a pedagógusoknak most több idejük van.

A PSZ egy gyors szavazással válaszolt a kijelentésre, amelynek az lett az eredménye, hogy az 1500 szavazó 97 százaléka szerint többet dolgoznak most, mint a hagyományos munkarendben.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke kicseréli a dokumentumokat, miután stratégiai partneri megállapodást írtak alá 2019. március 29-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„A pedagógusok hihetetlen munkabírással és akarattal készítik folyamatosan a digitális anyagokat a - néha nehezen elérhető - diákok számára. Értékelik a visszaérkezett munkákat, próbálnak megfelelni az intézményvezetők és a fenntartók adminisztrációs elvárásainak, vagyis sokkal többet dolgoznak, mint ahogyan azt az államtitkár gondolja. Ráadásul sok idősebb pedagógusnak óriási erőfeszítést igényel a digitális oktatás, hiszen ők csak most tanulják a módszert a fiatalabb kollégáiktól.”

A PSZ szerint az sem igaz, hogy „jól vizsgázik például a digitális munkarendet lehetővé tevő, a tárca által fejlesztett KRÉTA-rendszer”, ellenkezőleg, „ez a rendszer omlik össze, sokszorosan megnehezítve a feladatok teljesítését pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.” Hasonlóan látja a helyzetet a másik nagy szakszervezet, a PDSZ elnöke is: Szűcs Tamás szerint „bár a digitális átállás valóban tiszteletre méltó energiákat szabadított fel az oktatás szereplőiben, ha valamivel kapcsolatban mégis számtalan kifogás érkezett, akkor az éppen a KRÉTA rendszer alkalmatlansága, lassúsága és az a felesleges adminisztrációs teher, amelyet a rendszeren keresztül jelenleg is elvárnak a pedagógusoktól. Mindezek alapján kérjük az államtitkárt, hogy jelen helyzetben nyilatkozatait a szokásosnál körültekintőbben igazítsa a valósághoz.”

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Horváth László országgyűlési képviselő megérkeznek a gyöngyöspatai sajtótájékoztatóra február 3-án Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

A legérthetetlenebbnek mégis azt nevezte a PSZ, hogy az államtitkárság még most is ragaszkodik a Nemzeti alaptanterv 2020. szeptember 1-jei bevezetéséhez. Mert bár a két szakszervezet egyesült sztrájkbizottsága felfüggesztette a sztrájkot a koronavírus miatt, de a követeléseit fenntartja. Márpedig ezek egyike az alaptanterv idei bevezetésének elhalasztása. „Erre a kialakult helyzet lehetőséget is adhatna, hiszen a most zajló digitális oktatás tapasztalatait bele lehetne - sőt, kellene - építeni a január végén nyilvánosságra került dokumentumba.

Az így nyert időt pedig az elmaradt társadalmi egyeztetésre lehetne-kellene fordítani.”

Különösen felháborítónak nevezték Maruzsa Zoltán azon kijelentését, hogy „a pedagógusoknak a jelen helyzetben több szabadideje van, így van lehetőségük elvégezni az alaptantervvel kapcsolatos feladatokat”.