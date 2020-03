Hogyan érdemes segíteni a koronavírus-járvány idején?

A koronavírus súlyos egészségügyi és gazdasági válságot szabadított az egész világra, és azt is látni, hogy ilyen helyzetekben felerősödnek a szolidaritás különféle formái: Magyarországon is sokan vannak most, akik akár pénzzel, akár tárgyadományokkal, akár a munkájukkal szeretnének segíteni azoknak, akik most erre rászorulnak.

De az közel sem magától értetődő kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet a leginkább segíteni. Teljesen kész válaszaink nekünk sincsenek, de összeszedtük azokat a szempontokat és ötleteket, amiket érdemes mindenkinek végiggondolnia, aki segíteni szeretne most másokon.

Segíts helyben

A járvány azért is teremtett rendkívüli helyzetet, mert a világ szinte összes országát sújtja, ez pedig hatalmas terhet ró a nemzetközi segélyszervezetekre is, hiszen hirtelen egyszerre nagyon sokfelé kéne csoportosítani az amúgy is sokszor szűkös erőforrásaikat. Épp ezért értékelődnek most fel annyira a helyi, apróbb segítségnyújtások és támogatások.

Itthon sok önkormányzat keres most önkénteseket, mert a járvány miatt sokkal több munka szakadt rájuk: segíteni kell az otthon maradó időseknek, az iskolabezárások miatt a gyerekükkel otthon ragadó szülőknek, vagy például maszkokat kell varrni nagy mennyiségben. Ilyen, az egyedülálló, otthon maradó szülőknek, illetve időseknek bevásárló kezdeményezés indult el például Pécsen a napokban.

Brit idősek veszik át az élelmiszert a helyi önkéntesektől Marsen városában, 2020 március 23-án Fotó: OLI SCARFF/AFP

Az összes példát lehetetlen lenne összeszedni az országból, de azt tanácsoljuk, hogy aki szívesen venne részt ilyesmiben, keresse fel az önkormányzat honlapját, illetve Facebook-oldalát, valamint a helyi közösségek csoportjait, jó eséllyel találkozni fog hasonló felhívásokkal.

Emellett érdemes még ennél kisebb léptékben is gondolkozni: sok társasházban jelentek már meg plakátok, melyeken az ott élő időseknek ajánlanak fel bevásárlási lehetőséget a fiatalabb lakók. A plakátolás mellett érdemes személyesen is érdeklődni a körülöttünk élő időseknél (röviden és a kétméteres távolságot szigorúan betartva), hogy mire van szükségük, majd pedig ha kell, bevásárolni helyettük. (Ekkor is figyelve a fertőzésveszélyes helyzetekre, például kesztyűben intézve a bevásárlást és az ajtó előtt hagyva a zacskókat.)

Segítség az egészségügyben dolgozóknak

A koronavírus-járvány legnagyobb hősei egyértelműen az egészségügyi dolgozók, és nem véletlen, hogy rengetegen vannak, akik nekik szeretnének segíteni.

Csak az utóbbi pár napban gyakorlatilag megszámlálhatatlan felajánlás történt és rengeteg kezdeményezés indult el. Tényleg csak párat említve, a KórházSuli Alapítvány és a Bethesda Gyermekkórház közös projektjében online oktatást szerveztek az egészségügyben dolgozók gyermekeinek, elindult egy civil kezdeményezés, melyben a kórházi dolgozóknak ingyen lakásokat ajánlottak fel, hogy biztosan ne fertőzzék meg családtagjaikat, van már projekt, ami a védőeszközöket és egyéb felszereléseket kereső egészségügyi intézményeket kötné össze az eszközöket felajánló cégekkel és személyekkel, ahogy arról is írtunk már, hogy menő séfek kezdtek el főzni a kórházi dolgozóknak.

Ezek mind olyan kezdeményezések, melyekhez még lehet csatlakozni, ha rendelkezünk a szükséges tudással vagy erőforrásokkal, ha pedig nem, akkor is számtalan módja van a kórházak támogatásának. Itt is érdemes lehet szem előtt tartani, hogy valószínűleg a sajtóban sokat szereplő, központi intézmények több felajánlást kapnak, mint a kisebb, kevésbé szem előtt lévő helyek, és épp ezért érdemes lehet a közelünkben lévő kisebb intézményt támogatni.

A Bethesda Gyermekkórház gyakran frissülő Facebook-oldalán folyamatosan tűnnek fel az újabb és újabb posztok arról, hogy mi mindent ajánlottak fel nekik az emberek az elmúlt napokban. Amit persze nagyon köszönnek, de pár napja épp arról írtak, hogy aki szeretné meglepni az egészségügyi dolgozókat, az keresse fel a legközelebbi kórházat, hogy mindenhova jusson annyi, mint hozzájuk.

A támogatások sokszor csak csokit, kávét, élelmiszert, fertőtlenítő- és tisztítószereket jelentenek, és a beszámolók szerint a legtöbb kórházban kifejezetten örülnek minden ilyesminek. Ha valakinek ennél komolyabb felajánlási tervei is vannak, akkor érdemes lehet felvenni a kapcsolatot az intézménnyel, hogy mire van most igazán szükségük.

És van még egy dolog, ami egész biztos, hogy segítséget jelent az egészségügyi dolgozóknak: ha betartjuk a járványügyi előírásokat és nem terjesztjük tovább a betegséget.

Kerüld a tömeget, és amennyit csak lehet, maradj otthon

A járvány elleni védekezésnek ugyanis egy fontos része az is, amikor épp nem teszünk semmit: lehet tudni, hogy az egészségügyi ellátórendszereknek akkor van a legnagyobb esélye megküzdeni a járvánnyal, ha a vírus terjedését sikerül minél jobban kilapítani, azaz időben elnyújtani. Ehhez mi is hozzájárulhatunk, ha megfogadjuk a járványügyi szakemberek tanácsait, és amennyit csak tudunk, otthon maradunk. Ezzel ugyanis érdemben tudjuk csökkenteni az esélyét annak, hogy esetleg tünetek nélküli fertőzöttként másokat megfertőzzünk.

Az ebben a cikkben felsorolt önkénteskedési módoknál is mindig fontos ez a szempont: ha vállalunk valamilyen feladatot, csak a legszükségesebb időt töltsük kinn miatta, igyekezzünk mindenkitől legalább két méteres távolságot tartani, ha van maszkunk, hordjuk, és mossunk gyakran kezet.

Adományozz és segíts, ahol tudsz

Ha van olyan jótékonysági szervezet, melyet amúgy is szoktál támogatni, akkor ha most megteheted, ezt semmiképp se hagyd abba. Bármivel is foglalkozzon a szervezet, egész biztos, hogy most nagy szükségük van a támogatásokra. Ha még nem tettél ilyesmit, akkor most itt a jó lehetőség elkezdeni.

Tájékozódáshoz lehet böngészni például a Jószolgálat díjjal a korábbi években kitüntetett szervezeteket, ők mind értékes munkát végeznek. Érdemes arra is figyelni, hogy sok civil szervezet van, amelyik a járványveszély miatt nehezebben tud most működni, mert kevésbé tudnak találkozni az emberekkel. A megmaradt élelmiszereket összegyűjtő, majd továbbosztó Budapest Bike Maffia tevékenységét például most online kuponok megvásárlásával lehet támogatni, amiből aztán tartós élelmiszert vesznek majd, és azt juttatják el idősgondozó, hajléktalanellátó és bentlakásos intézményeknek.

De ugyanígy, folyamatosan vár felajánlásokat például a rászoruló anyákon segítő TündérPakk Közhasznú Alapítvány (róluk többet egy korábbi Abcúg-cikkből lehet megtudni) és rendkívüli segélyalapot hozott létre a bohócdoktor-hálózatot működtető Mosolykommandó Alapítvány is.

Önkéntes maszkvarrók Franciaországban Fotó: Patricia Huchot-Boissier/Hans Lucas

Ezen kívül az önkéntes felajánlások és munkaerő koordinálására indult egy állami, illetve egy fővárosi kezdeményezés is, szóval ha bizonytalan vagy azzal kapcsolatban, hogy a segítségednek hol lenne a legjobb helye, itt is tájékozódhatsz. Ha pénzt akarsz küldeni, hasznos emlékezni rá, hogy a vészhelyzet miatt megszűnt a karitatív szervezetek önálló adománygyűjtő vonala, helyette az 1357-es központi adományvonal indult el, ahol egy telefonhívás vagy sms 500 forint támogatást jelent.

Érdemes lehet azokra az alapítványokra is gondolni, akik a járvánnyal kapcsolatban ritkábban felmerülő, de fontos témákra koncentrálnak, például a gyermekjogi kérdésekre segélyvonalat üzemeltető Hintalovon Alapítvány vagy a kijárási tilalmak esetén gyakoribbá váló családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó Patent Egyesület.

A segítségnyújtás egy lokálisabb, de fontos eszköze, ha tovább fizetsz azoknak, akik rendszeresen végeznek nálad valamilyen háztartási-gondozói munkát, például a takarítónőnek, bébiszitternek vagy egy házi ápolónak, akkor is, ha most a járvány miatt nem tudnak tovább látogatni. Számukra jó eséllyel hatalmas kiesést jelentenek az elmaradó ügyfelek, és ezek mögött a munkatípusok mögött jellemzően nincs semmiféle szociális védőháló.

Végül pedig érdemes azokra is gondolni, akik ritkán szoktak eszünkbe jutni, ha jótékonykodásról van szó, de a járvány miatt most szintén nehéz helyzetbe kerültek: a koronavírus miatt például rengeteg vendéglátóhely van most bajban, ezért a kedvelt kisebb helyeink esetén megnézhetjük, nem álltak-e át a házhozszállításra vagy nem kínáltak-e fel egyéb támogatási lehetőséget. Ugyanígy, bajban vannak most a kulturális színtér szereplői és helyei is. Az ő támogatásukra indult el a neváltsdvissza kampány, melynek lényege, hogy a járvány miatt lefújt események jegyeit nem váltják vissza a vásárlók, de ezen kívül is számos kezdeményezés indult a megsegítésükre, melyekről általában az adott intézmény vagy társulat-zenekar honlapján lehet olvasni.

Adj vért

A járvány miatt sorra maradnak el az előre meghirdetett véradó események, a közintézmények és a vállalatok érthető okokból lemondják ezeket. A Vöröskereszt ezért külön kéri, hogy aki csak teheti, menjen most magánúton vért adni. Honlapjukon elérhetőek a közelgő időpontok és helyszínek. Felsorolják azt is, hogy a koronavírus miatt kik azok, akik inkább ne adjanak most vért: például akik jártak az elmúlt egy hónapban külföldön, vagy érintkeztek koronavírusos beteggel, illetve akik produkálták a betegség tüneteit. Erről többet az oldalukon lehet olvasni.

A Magyar Vöröskereszt indított ezen kívül egy gyűjtést is, 25 millió forintot akarnak összeszedni, melyből védőmaszkok és védőruhák és egyéb egészségügyi eszközök beszerzése mellett a szociális ellátás fenntartását, a pszichoszociális segítségnyújtás megszervezését is finanszíroznák.

Nézz utána, hogy hova megy a segítséged

A jótékonykodás általános alapszabályai a járvány idején is érvényesek: járj utána, hogy kinek adsz pénzt vagy egyéb támogatást. Rengeteg helyre kell most segítség, és nagyon sok kezdeményezés jelent meg, amely azt ígéri, hogy segít eljuttatni megfelelő helyre az adományainkat. És egész biztos, hogy vannak olyanok is, akik vissza akarnak élni ezzel a helyzettel.

Élelmiszerekkel induló brit önkéntes Fotó: OLI SCARFF/AFP

Igyekezz tájékozódni a szervezetek honlapján, nézd meg, vannak-e ott feltüntetve elérhetőségek, látni-e korábbi referenciákat, vannak-e együttműködő partnereik. Emellett érdemes rákeresni a szervezetek és alapítványok nevére, megnézni, hány és milyen típusú találat van róluk, számoltak-e például a munkájukról ismert és megbízható híroldalak. Ezek mind olyan jelek, melyek arra utalnak, hogy tényleg segítő munkát végző szervezetről van szó.

Emellett van még pár szabály, amit érdemes betartani: