Országos tisztifőorvos: Most is azon dolgozom, hogy megfelelő mennyiségű védőeszköz jusson a háziorvosokhoz

Szerda délelőtt három repülő érkezett, maszkokat, védőruhákat és ezek gyártásához szükséges alapanyagot hoztak Budapestre, jelentette be az operatív törzs sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes. Hozzátette: a nap folyamán még további három gép fog érkezni, a felszereléseket elsősorban az egészségügyi dolgozónak osztják majd ki. Eddig 112 büntetőeljárást indítottak a koronavírus-járvány kezdete óta, ebből 27-et rémhírterjesztés miatt, monda.

"Nemcsak az idősek, hanem gyerekek és fiatalok is megfertőződhetnek. Mindannyian kitettek vagyunk,"

mondta Müller Cecilia. Az országos tisztifőorvos hozzátette: az ország minden megyéjében jelen van a vírus. Biztatónak nevezte, hogy a fertőzés növekedése még mindig egyenletes, nincsen ugrásszerű növekedés. Ismertetése szerint a magyarországi igazoltan fertőzőttek

25 százaléka tünetmentes,

35 százalék enyhe tüneteket produkált,

és 5 százaléka lélegeztetőgépen van jelenleg is.

Az háziorvosok keddi levelére, amiben arra panaszkodnak, hogy nincs elég védőfelszerelés, és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani, Müller úgy reagált, hogy

megkapta, abban újat nem olvasott.

Hozzátette: türelmet kér, most is azon dolgozik, hogy őket is, a fogorvosokat is és az alapellátásban dolgozókat megfelelő minőségű és mennyiségű védőfelszerelést kapjanak.

A 444 kérdéseire válasz ma sem érkezett, a szerdai sajtótájékoztató előtt az alábbiakat küldtük :

1. Hány igazoltan fertőzött egészségügyi dolgozó van az országban?

2. Hány egészségügyi dolgozó van karanténban fertőzés gyanújával?

3. Tudnak-e olyan esetről, ahol bárki, aki nem egészségügyi dolgozó, kórházban kapta el a fertőzést?

4. Hány emberen végeztek eddig teszteket? Tehát nem az érdekel, hogy hány tesztet végeztek el, hanem hogy összesen hány embert teszteltek.

5. Több kórházból is azt hallottuk, hogy nincs táptalaj a koronavírustesztek elvégzéséhez. Ez is olyasmi, amit Kínából kéne rendelni, vagy ez Magyarországon is előállítható, innen is beszerezhető volna?

6. Jakab Ferenc, a koronavírus kutatócsoport vezetője szerint úgy tűnik, hogy a fertőzésen átesettek 1-3 évig immunitást szereznek. Szerológiai tesztekkel kimutatható, hogy valaki átesett-e már a fertőzésen. Ezek a tesztek viszonylag olcsók, és gyorsan elvégezhetők. Tervezik-e széles körben használni a szerológiai teszteket, hogy a már immúnisak kiszűrésével gyorsíthassák akár a gazdasági élet újraindítását is?

7. Kiss Róbert alezredes a március 31-i sajtótájékoztatóján azt állította, hogy „minden egyéni védőfelszerelés, mind az egészségügyi dolgozóknak, mind a betegeknek teljes körűen rendelkezésre áll”. Kórházi forrásaink, illetve háziorvosok szerint ugyanakkor teljes egyéni védőfelszerelést csak a gyanús eseteket elkülönítő osztályokon dolgozók kapnak, miközben oda gyakran más osztályokról, vagy a háziorvostól kerülnek a betegek. A tájékoztatásuk mire vonatkozik: a karanténban dolgozó egészségügyi dolgozók és betegek számára áll teljes körűen rendelkezésre minden védőfelszerelés, vagy általában minden egészségügyi dolgozónak és betegnek?

8. A halottak korelőzményére vonatkozó adatokat nem lenne érdemes aggregálva közölni, tehát azon a soron, ahol az elhunyt életkorát közlik, csak jelezni, hogy alapbetegségben is szenvedett, és külön sorokon közölni, hogy különböző alapbetegségekben összesen hányan szenvedtek?

9. A hirdoxiklorokin, aminek a kivitelét a kormány a magyar betegek ellátása érdekében korlátozta, Magyarországon nem törzskönyvezett gyógyszer. A kórházak milyen eljárásrendben juthatnak hozzá, milyen protokoll szerint alkalmazhatják?

10. Tájékoztatásuk szerint azok a halálos áldozatok, akik nem a veszélyeztetett korcsoportból kerültek ki, mind alapbetegségekben is szenvedett. Ez alapján indokolt lehet a súlyos alapbetegségektől, például az aktívan dolgozó, de daganatos, vagy autoimmun betegségben szenvedők kiemelt védelme is. Terveznek-e más, az idősekhez hasonlóan kiemelten veszélyeztetett csoport, például az aktívan dolgozó daganatos, vagy autoimmun betegségben szenvedők védelmére is intézkedéseket hozni?