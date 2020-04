Javarészt Európából érkezhetett New Yorkba a koronavírus

Két, egymástól független, vagyis más mintával dolgozó kutatás szerint is az első igazolt esetek előtt egy hónappal, már február közepén megjelent New Yorkban a koronavírus, amit jellemzően nem Ázsiából, hanem Európából hurcoltak be.

"A többség egyértelműen európai" - nyilatkozta a lapnak a Mount Sinai kórház Icahn Orvosi Iskolájának genetikusa, Harm van Bakel, a még ellenőrzésre váró egyik kutatás társszerzője. De ezt az eredményt adták a New Yorki Egyetem Grossman Orvosi Iskolájának kutatása is.

Mindkét csoport március közepétől gyűjtötte a mintákat a fertőzött New York-iaktól, feltárva, hogy a vírus a korábbiaknál ismertnél korábban, már februárban terjedni kezdett a városban. Ekkoriban még csak azoknak a beutazását tiltották az országba, akik az azt megelőző két hétben Kínában jártak. Európából csak március 11-én tiltotta meg Donald Trump a beutazást. Olaszországban akkor már javában tombolt a járvány, Észak-Olaszországban február végén kedték elrendelni a lezárásokat.

Van Bakelék találtak olyan vírustörzset is New Yorkban, ami a Washington-államban találtakkal rokon - egy harmadik, független kutatásban a Yale kutatói is találtak ilyen vírusokat New Yorkban, vagyis a járvány országon belül is terjedt a keleti és a nyugati partvidék között. Az Egyesült Államokban elsőként Qashington államban mutatták ki a koronavírus jelenlétét, hetekkel az első igazolt New York-i eset előtt. (Via The New York Times)