George Soros legaljasabb húzása

Mr. Soros Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Világjárvány van, globális pandémia. Ilyenkor minden normális értékrendű ember teljes erővel csak azon dolgozik, hogy minél kevesebben essenek áldozatául a koronavírusnak. Sajnos a világban nem csak normális értékrendű emberek élnek, ahogy azt Magyarországon is láthatjuk, ahol a főváros polgármestere már több nyugdíjast is megölt.



Ahogy mindig mondani szoktuk, ha ebben az országban valami rossz történik, amögött valószínűleg George Soros áll, ha pedig kétszer is megtörténik, az már egyértelműen a milliárdos pénzember messzire nyúló polipkarjainak műve. Természetesen nem vagyok antiszemita, nem az én hibám, hogy amit ez az „ember” csinál, azt csak és kizárólag évezredes antiszemita toposzokkal lehet elmagyarázni azoknak a magyar embereknek, akik gonoszságának legfőbb, de természetesen nem kizárólagos elszenvedői.

Az utóbbi napokban gyors egymás utánban két olyan, a magyar kormányt, és annak szinonimáját, Magyarországot rossz színben feltüntető incidens is történt, amelyek mögött egyértelműen feltűnik Mr. Soros. Nem lehet véletlen, hogy hazánk rendőrei éppen kedden és szerdán csengettek be két, a Facebook internetes társkereső- és csevegőoldalt nem rendeltetésszerűen használó honfitársunkhoz.

Csütörtök délelőttre ugyanis a Soros-birodalom fővárosába, Brüsszelbe hirdetett meg vitát a birodalom törvényalkotó szerve, az Európai Parlament. A vita tervezett programja a szokásos: hazudozás Magyarországról. Az EP ugyan megpróbálta ezt úgy becsomagolni, hogy ők állítólag azt vizsgálják, a magyar felhatalmazási törvény összhangban van-e a jogállamiság követelményeivel, de ezt nyilván maguk sem gondolják komolyan. Soros maga is érezhette, hogy ez így különösen megalázó vereség lehet számára, ezért gyorsan ellentámadásba lendült, és ördögi machinációival megpróbált muníciót szolgáltatni a „vita” kezdeményezőinek.

A milliárdos bűnlajstromát legutóbb épp a 444 szedte össze, egy olyan emberről van szó aki a saját anyját is megölte volna. És ez a tényleg megdöbbentő lista Soros olyan kevésbé ismert magyarellenes bűncselekményeiről még hallgat is, mint kiemelt szerepe az 1925-ös évek frankhamisítási botrányában, illetve amikor a 2004-es athéni olimpia kalapácsvető-versenye után manipulálta Annus Adrián vizeletét. Mindenesetre egy ilyen, szabadidejében távoli országok gazdaságát romba döntő pénzembertől cseppet sem meglepő, hogy ezúttal is akcióba lépett.

Sorosról épp a napokban írta meg a Magyar Nemzet egy alapos, oknyomozó cikkben, hogy egy megkerülős csellel sikerült rátenyerelnie a Facebookra is, így nem csoda, hogy ezen keresztül indított újabb lejárató kampányt Magyarország ellen. Ahogy azt már tőle megszokhattuk, ezúttal is ördögi tervet eszelt ki.

Először is elérte, hogy magyar állampolgárságú, vagy legalábbis magyar nyelven publikáló felhasználók olyan anyagokat tegyenek közzé, amelyeket egy tisztességes magyar rendőr akár rémhírterjesztésként is értelmezhet, és ezáltal működésbe léphet a bűnüldöző reflexe. Ezek után valahogy elintézte – hogy pontosan hogyan, még nem sikerült kideríteni, de több kormányhű lap már igyekszik feltárni a részleteket – hogy az ország egymástól távoli pontjain élő Facebook-felhasználóknál rendőrök jelenjenek meg, intézkedés foganatosításának kellően megalapozott céljából kifolyólag és okán.

Ami ezek után történt, az már nem érhette meglepetésként a Soros és hazai zsoldosainak módszereit ismerőket. Az amerikai spekuláns ellenőrzése alatt álló újságírók éhes hiénaként vetették magukat a témára, a neki jelentő „civil” szervezetek egymással versenyt csaholtak. Ismerjük a forgatókönyvet, pontosan tudjuk, mi a következő lépés: hazudozik egy kicsit a nemzetközi média is a Guardiantól a New York Timesig, végül pedig ezekre hivatkozva a sorosista globális NGO-k is megírják, hogy Magyarország már nem demokrácia, az országban nincs szólás- és véleményszabadság, aki diktátornak merészeli nevezni az ország vezetőjét, ahhoz hajnalban rendőrök kopognak be.

Hiába tudjuk mi, magyarok, hogy ebből egy betű sem igaz, a világ Soros ellenőrzése alatt álló része el fogja hinni ezt a hazugságot. Sajnos így működik a dezinformáló tömegmanipuláció, aminek bevetésére egy magyar ember soha nem vetemedne. Csütörtökön Brüsszelben Soros bohócai meg ajvékolhatnak azokat a magyar nyelvű Facebook-bejegyzéseket lobogtatva, azok a magyar rendőri intézkedések ellen hörögve, amiket valójában a kenyéradó gazdájuk intézett.