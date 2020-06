Elég volt egy kattintás a rossz helyre, és egy család minden megtakarítását ellopták az adathalászok

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

88 négyzetméteres, felújított lakás a VI. kerületi Zichy Jenő utcában mindössze 30 millióért - ez volt az ajánlat, amiről végül valóban kiderült: túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

A 24.hu által részletesen bemutatott történet szereplői a fiuknak kerestek lakást, amikor belefutottak a kecsegtető hirdetésbe. A tulajdonos testvéreként bemutatkozó férfival emailen egyeztettek, amely során két kérése is felkeltette a gyanakvásukat: rákérdezett, hogy az OTP-nél vezetik-e a számlájukat, és hogy tudják-e ugyanarról a számláról utalni a teljes összeget. De a furcsa körülmények ellenére folytatták a beszélgetést, hiszen egyelőre nem volt többről szó, mint hogy küld még képeket a lakásról.

Csakhogy a képek mellett az email tartalmazott egy ingyenesen letölthető, amúgy legális célokra is használható programot, ami egy kattintás után lehetővé tette az adathalászoknak, hogy hozzáférjenek a reménybeli vevők számítógépének minden adatához, jelszavához, és így többek között a vállalkozásuk netbankjához is. Ezeken a felületeken legtöbbször sms-azonosításra is szükség van, de a csalóknak erre is volt módszere, az ún. SIM-cserés (SIM-swap) átverés.

A megszerzett céges aláírási címpéldánnyal besétáltak egy Telekom-üzletbe, és a családi vállalkozás nevében igényeltek három új telefonkártyát. Amikor a házaspár észlelte, hogy a céges telefonjaik nem működnek, felhívták a Telekomhoz, ahol viszont azt közölték velük, hogy műszaki hiba történhetett. A házaspár várta, hogy megoldódjon a probléma, de közben már megtörtént a baj:



amikor pár nap múlva beléptek a netbankjukba, azt látták, hogy életük minden megtakarítása, a számlán lévő 51 millió forint mind eltűnt.

Futottak a bankhoz és a rendőrséghez, az OTP vizsgálatot indított, a rendőrség pedig csalás miatt nyomozást. A házaspár emellett ügyvédet fogadott, és sérelemdíjat vár a Telekomtól, mivel szerintük az új SIM-kártyák kiadása felelőtlenül történt, és akkor is hibázott a cég, amikor nem közölték velük, hogy kártyacsere miatt szűnt meg a szolgáltatásuk. A Telekom viszont fenntartja, hogy szabályosan jártak el, így az ügy alighanem bíróságra kerül.

Az OTP szintén azt hangsúlyozta, hogy nem hibáztak, de - miután a házaspár egy hónapig élt abban a tudatban, hogy mindenük odalett -

a bank egyedi döntés alapján kárpótolta őket, és jóváírta a számlájukon a teljes ellopott összeget

Az eset nem egyedi, a 24.hu nemrég egy szegedi férfi történetét is megírta, akit nagyon hasonló módon károsítottak meg. Az OTP tanácsokat is ad ügyfeleinek az adathalászat kivédésére.