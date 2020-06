Nézők nélkül, de megrendezhetik az idei US Open-t

Stan Wawrinka és a labda a 2016-os US Openen Fotó: Al BelloREMOTE

A Forbes több forrása szerint várhatóan hamarosan bejelentik, hogy eredeti időpontban, azaz augusztus 31. és szeptember 13. között megrendezik a US Opent a New York-i Flushing Meadowsban - nézők és újságírók nélkül.

A hír több okból is meglepőnek mondható, főleg, mert egy sor játékos jelezte fenntartásait, egyfelől a járvány miatt, ami New Yorkban volt a leghevesebb az elmúlt hónapokban, és az ezzel járó szigorú protokollok miatt is.

A világelső Novak Djokovics és az őt követő Rafael Nadal is aggodalmát fejezte ki, míg a világranglistán harmadik Roger Federer már korábban bejelentette, hogy idén sérülése miatt már nem lép pályára. De a női mezőny sem túl lelkes: Serena Williams, Ash Barty és Simona Halep sem biztos az indulásban.

Van, akit a nézők hiánya aggaszt - Djokovics beszélt például erről -, mert képtelennek éreznék, hogy üres nézőtér előtt játszanak, de a protokollok sem túl szívderítőek, így például felmerült, hogy egy játékos összesen egy kísérőt vihetne magával a Billie Jean King National Tennis Centerbe, miközben a nagyobb játékosok kisebb holdudvarral és családdalérkeznek ilyenkor New Yorkban, és több ember gondoskodik egyszerre megfelelő fizikai és mentáis állapotukról. Most folyamatosan tesztelnék őket, az edzések során is szeparálnák a játékosokat, akik a városban és a teniszcentrumban sem mozoghatnának szabadon.

De az Amerikai Teniszszövetségnek sok pénze áll a versenyben, úgyhogy ők mindent el fognak követni annak érdekében, hogy pattogjon a labda. A wimbledoni GS-t már elhalasztották, a hagyományosan tavasszal megrendezett párizsi Roland Garrost idén elvileg szeptember végén, illetve október elején rendezik meg. (Forbes)