Rászorult a dunsztosüveg a medvebocs fejére

Nem mindennapi kalandban volt része egy wisconsini családnak és egy medveboccsnak. Az előbbiek békésen csónakáztak, az utóbbi inkább riadtan úszkált. Ez utóbbit magyarázza, hogy a fejére rászorult egy műanyag tégely, amely ugyan praktikusan védelmet nyújt a vízzel szemben, minden más szempontból viszont kifejezetten hátráltatja egy átlagos medvebocs életét.

Így vélte ezt a békésen csónakázó család is, amely, vállalva a kockázatot, hogy a medve netán zokon veszi a közeledésüket - és azért egy ilyen medvebocs ránézésre is vagy hatvan kilós, a karmai pedig négy-öt centisek, akár még véletlenül is komoly sérüléseket képes okozni, hát még direkt. Szóval vállalták a kockázatot, és háromszori próbálkozásból sikerült is kiszabadítaniuk. "Megmentettük a kismackónkat! Ússzál boldogan!" - búcsúztak tőle a sikeres mentőakció végén. (Via BBC)