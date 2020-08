Második hullám, széntelenedés, Borkai lovai

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Jön a második hullám Magyarországra is. Újra nőnek a fertőzésszámok, ha nem is olyan nagy mértékében mint néhány szomszédos országban. Merkely Béla, a SOTE rektora szerint a vírus újra itt van, míg az előző hónapban még a külföldről behurcolt esetek domináltak, mostmár láthatóan itthoni közösségben terjed a fertőzés. Az NNK vizsgálata a vírusmennyiség jelentős növekedését tapasztalta a szennyvízben, ami azt jelzi, hogy napokon belül megugorhat a megbetegedések száma is. Kásler MIklós miniszter a maskviselési fegyelem lazulása miatt aggódik. A kormány most még arra készül, hogy ősszel rendben megkezdődik a tanév, megnyílnak az iskolák. (Tavasszal, amikor az iskolál bezárásáról döntöttek, alacsonyabb volt a napi új fertőzéésszám, mint most.) Az illetékesek szerint „részletes járványügyi protokoll készül” a tanintézmények számára, de ennek tartalmáról még semmit sem tudnak.

Részben, de egyáltalán nem egészben ez is a koronajárvány hozadéka: az ipari forradalom óta először csökkent a világban működő szénerőművek száma 2020 első félévében. A Global Energy Monitor (GEM) friss jelentése szerint az év első felében a világ szénerőmű-kapacitása 2,9 gigawattal 2047 gigawattra csökkent: 18,3 gigawattnyi kapacitást helyeztek forgalomban, miközben 21,2 gigawattnyit végleg lekapcsoltak. A CarbonBrief elemzése szerint a csökkenés egyrészt a koronavírus miatt világszerte bevezetett korlátozások okozta lassulás is elősegítette, de számított az is, hogy számos országban (elsősorban az EU-ban) egyre komolyabban veszik a klímavállalásokat.

A világtól elvonultan él, és őstermelőként dolgozik Borkai Zsolt, Győr lemondott polgármestere. Lovai, csirkéi, birkái vannak, és láthatóan túltette magát a hírnevét alaposan megtépázó tavalyi szexbotrányon. Az olimpiai bajnokoknak járó havi juttatást is kapja. „Elkövettem egy hibát, de az vesse rám az első követ, aki életében nem követett el hibát. Súlyos árat fizettem, de túl vagyok rajta, előre tekintünk” – nyilatkozta a tornászból lett expolitikus. Kitart az állítása mellett, miszerint sosem drogozott.

Testőrök rontottak be Donald Trump amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatójára, és kimenekítették a teremből az elnököt, miután valaki lövéseket adott le az elnöki rezidencia közelében. Mint kiderült a Fehér Ház őrei adtak le lövéseket, miután egy férfi, aki azt állította, fegyvere van, rohanni kezdett az egyik őr felé, a zsebéből egy tárgyat vett elő, és tüzelési testhelyzetet vett föl. Az nem derült ki, hogy az 51 éves férfinak tényleg volt-e fegyvere, és mi lehetett a támadás indítéka. Jelenleg lőtt sebesüléssel kórházban ápolják. Donald Trump végül rendben befejezhette sajtótájékoztatóját, amelyen saját koronavírusügyi teljesítményét fényezte.

33 fehéroroszországi településen kezdődtek heves titakozások, miután Aljakszandr Lukasenka, az országot 1994 óta vezető diktátor kihirdette újabb, 80 százalékos választási győzelmét. A váratanul megerősödött ellenzék szerint nyilvánvaló a választási csalás, a titokban készült ellenzéki felmérések szerint az elnök népszerűsége 25-35 százalékos lehet. A fehérorosz diktatúra rendfenntartó erői brutális fellépéssel próbálják elfojtani a tiltakozásokat, erőbeni fölényük nyilvánvaló. Nem tűnik úgy, hogy az ellenzék képes lehet megtörni Lukasenka hatalmát.