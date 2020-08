Egy hónapja nem volt annyi aktív koronás fertőzött, mint most

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

22 új koronavírus-fertőzést igazoltak hivatalosan Magyarországon, ketten gyógyultak meg az elmúlt 24 órában - derül ki az operatív törzs napi jelentéséből.

A legtöbb új fertőzött ismét Veszprém megyében volt, 9-en új eseteben igazolták a vírust. Részletesebb adatokat nem közöltek, de feltételezhetően Pápához kötődnek az új megbetegedések. A várost a közelmúltban Müller Cecília gócpontnak nevezte, Orbán Viktor pénteken pedig arról beszélt, hogy a mezőkövesdi esethez hasonlóan a pápai koronavírus-fertőzéseket is egy szuperfertőző okozta, aki tudta magáról, hogy beteg, mégis emberek közé ment, ezzel tömeges fertőzést okozott. Orbán pénteken azt ígérte, hogy a kormány egy új szupercsapatot küld az ilyen helyekre, amelyet rövidesen be is mutatnak majd a nyilvánosságnak.

Ennek egyelőre a számokban nincs nyoma: a megyében egy hét alatt 76-ról 131-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Legutóbb egy óvodásról derült ki, hogy fertőzött.

A többi új fertőzött közül 5-en szabolcsiak, 3-an Vas megyeiek, 2-en budapestiek, 1-1 eset van Hajdú-Biharból, Borsodból és Békésből.

Az aktív fertőzöttek száma országszerte emelkedett, 634-re. Havi rekord, legutóbb július 11-én volt ennél magasabb.

A járványnak nincs új áldozata Magyarországon, eddig összesen 605-en hunytak el a vírussal összefüggésbe hozhatóan.

64 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törsz azt írja, hogy „az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek. A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését”.