Az amerikai nagykövetség szerint aggasztó, hogy két önkormányzati épületről is leszaggatták a szivárványos zászlót

„Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége mély aggodalmát fejezi ki a IX. kerületi városháza ellen pénteken és a főpolgármesteri hivatal ellen vasárnap történtekkel kapcsolatban” - írja a nagykövetség hétfői közleménye.

A ferencvárosi önkormányzat épületéről egy szélsőséges fradista csoport, az Aryan Greens, a főpolgármesteri hivataléról pedig a szélsőjobboldali Mi Hazánk politikusa, Novák Előd szedte le a szivárványszínű zászlót.

„A szabad véleménynyilvánítás alapvető jog, amelynek megfélemlítés nélküli gyakorlását lehetővé kell tenni. Egy társadalomban sem szabad tolerálni neonáci és más gyűlöletcsoportokat. Ezek az incidensek különösen aggasztóak tekintettel a tavaly októberi, Auróra közösségi központ elleni hasonló támadásra. Az emberek jogainak védelme mindig fontos annak érdekében, hogy a törvény minden magyar állampolgár számára, beleértve az LMBTI közösséget is, egyenlő védelmet biztosítson” - írja az amerikai nagykövetség.

Novák Előd az akció után

A főpolgármesteri hivatal épületéről leszedett zászlót fel is gyújtották, amiről a KESMA nevű, fideszes sajtóalapítvány egyik kiadványa helyeslően számolt be, Facebookjukon először tapsoló kezekkel és „Így kell ezt!” szavakkal osztották meg a hírt. A Magyar Hang pedig arról ír, hogy Nováknak két kormánypárti figura, Szentesi Zöldi László és Szakács Árpád is pénzt ajánlott.