Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence és még több tucat híresség befagyasztja a Facebook-fiókját

Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Jennifer Lawrence, Kim Kardashian West, Katy Perry és még jó pár celeb döntött úgy, hogy 24 órára befagyasztják a közösségi médián a profiljukat, hogy ezzel tiltakozzanak az azon terjedő gyűlöletbeszéd és félretájékoztatás ellen.

A #StopHateforProfit kampány még júniusban indult, ami azzal vádolja a Facebookot és az Insagtramot, hogy nem tesz eleget a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás ellen. Ráadásul nemcsak nem tesz ellene semmit, hanem még nyerészkedik is rajta a reklámbevételeken keresztül. A kampányhoz csatlakozók szerint a Facebook a hirdetéseken keresztül jeletősen befolyásolhatja az amerikai választásokat is, ugyanis például jelöletlenül és változatlan formában megjelenhetett Donald Trump elnök több kifogásolt bejegyzése, köztük egy, a levélszavazásról félrevezető állításokat tartalmazó üzenet is.

A kampányhoz korábban már rengeteg jogvédő és civil szervezet csatalkozott, de most sorra állnak ki a különböző hírességek is mellette azzal, hogy szerdán 24 órára leállítják a Facebook és Instagram tevéknyeségüket.

„A közösségi médiában terjedő félretájékoztatás komoly hatással van az elnökválasztásra és aláássa a demokráciánkat” - mondta Kim Kardashian West, aki szintén csatlakozott a bojkotthoz.



Katy Perry szerint pedig „nem ülhetek tétlenül, miközben ezek a platformok szemet hunynak a gyűlöletes dezinformációt terjesztő csoportok és posztok felett.”

Mark Zuckerberg egyébként már tett lépéseket annak érdekében, hogy a Facebook elleni közhangulatot lecsillapítsa, például bejelentette, hogy az elnökválasztás előtti héten már nem fognak kirakni új politikai hirdetéseket, és megjelöli azokat a bejegyzéseket, amik a végeredmény hivatalos közzététele előtt győztesnek állítja be egyik vagy másik felet.

Emellett Zuckerberg azt is bejelentette, hogy betiltja azokat a hirdetéseket, amelyek faji, etnikai, nemzeti, vallási vagy szexuális hovatartozási alapon kezel másokat. (BBC)