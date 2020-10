Több paradicsom nőtt a Nyugatiban a vágányok közti olajos köveken, mint a balfasz 444-es kertjében

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

“Esetleg érdemes összevetni a paradicsomtermést azzal, ami a Nyugati pályaudvar éppen lezárt vágányán az olajos kövek között érlelődik.”



Ezzel az egyetlen mondattal + a két darab mellékelt fotóval semmisítette meg a 444-olvasó Zoltán a lap paradicsomtermesztéssel próbálkozó munkatársát, vagyis engem.

A pusztító csapás előzménye az volt, hogy hétfőn posztban számoltam be arról, hogy engem is elragadott a járvánnyal járó tömeghisztéria, és nagyvárosi zöldségtermelésbe fogtam, de a termés akkora lett, hogy különösebb feltűnés nélkül felfűzhetném nyakláncnak is.



Ehhez képest a Nyugati pályaudvaron minden rásegítés nélkül valósággal burjánzik a paradicsom, amiről Zoltán remek - bár engem letaglózó - fotókat is küldött.



Beérni mondjuk már nem fog, de ez akkor is kellemetlen. Jövőre más, az urbánus léthez jobban alkalmazkodott növénnyel fogok próbálkozni, mondjuk ecetfával, az régen kinőtt a házunk homlokzatából is, annál én sem fogok ellenségesebb környezetet teremteni neki.

Update: Paradicsomkedvelők és amatőr kertészek kedvéért mondom, hogy az ültetvény pontos helye:

"10-es vágány, éppen a csarnoképület előtt, ahol most a felújítás alatt az ideiglenes "gyaloghíd" (ez látszik a kép bal oldalán) halad át a 10-13. vágányok fölött".